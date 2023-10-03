【食用安全】男子訂800盒月餅送客驚見過期9年　廠家回應惹爭議

▲ 男子訂800盒月餅送客驚見生產期過期9年，廠家回應惹爭議。

逢年過節送禮是中國人的傳統禮儀，但送禮前最好仔細做品控，以免好心做壞事。在剛過去的中秋，一名男子就因送了800盒過期9年的月餅給客戶，令自己陷入尷尬處境。

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根據内地媒體江蘇新聞、搜狐等報道，江蘇徐州一名科技公司男老闆，為增進與客戶之間感情，在9月8日向徐州冠旗食品公司訂購了800盒當地有名的「旗山月餅」，並寄送給客戶。結果，客戶在收到月餅後，向男子發送相片，驚見月餅的生產批號是2014年9月7日，距今已過期9年！且大部分肉鬆口味的月餅都是這一批次。

不但如此，客戶還反映，除了發現月餅過期9年，家人在品嘗後也感覺月餅口感怪異。男子親自品嘗後，亦同樣感到不妥：

基本上不太甜了。生產批號是2023年的月餅，味道就比較新鮮一點，口感比較甜一點。

事後，男子懊悔表示，800盒過期9年且味道奇怪的月餅送客後，明顯會讓客戶對公司產生「看法」，無形中為公司造成了極大負面影響，實在是好心做壞事。

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廠商：打錯日期

至於月餅為何過期9年還在銷售，廠商向媒體回應稱，月餅確實是2023年新製作的，包裝上的日期是「打錯了」，實屬一場誤會：

機器一打開就顯示2014年，這個是小失誤，成立公司（冠旗公司）是2016年成立的。

銷售人員還補充，冠旗公司在過往銷售出去的部分月餅，也存在錯印生產日期的現象，有不少消費者都反映過問題。可以確定的是，公司不可能會生產出2014年的月餅。目前，冠旗公司負責人已回收問題月餅，並會與送了800盒相關月餅給客戶的男子協商賠償；同時對工作人員失誤造成的錯誤真誠道歉。

另外，事件也引起了當地市場監管部門注意，將對相關月餅進行品質檢測和更多調查。執法人員表示，雖然產品標註2014年生產，可能並非故意，但同樣屬於標註虛假產品訊息，或受到處罰。

網民難接受：真失誤？

事件曝光後，不少網民議論紛紛，直言事件離譜，讓人難以相信：

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責任編輯：羅嘉欣