  • 29°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 12:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】男子訂800盒月餅送客驚見過期9年　廠家回應惹爭議

食用安全 11:21 2023/10/03

分享：

分享：

熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

男子訂800盒月餅送客驚見生產期過期9年，廠家回應惹爭議。

逢年過節送禮是中國人的傳統禮儀，但送禮前最好仔細做品控，以免好心做壞事。在剛過去的中秋，一名男子就因送了800盒過期9年的月餅給客戶，令自己陷入尷尬處境。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】陪伴唐氏兒子走過崎嶇成長路　有愛父母育兒成才活出精采人生

根據内地媒體江蘇新聞搜狐等報道，江蘇徐州一名科技公司男老闆，為增進與客戶之間感情，在9月8日向徐州冠旗食品公司訂購了800盒當地有名的「旗山月餅」，並寄送給客戶。結果，客戶在收到月餅後，向男子發送相片，驚見月餅的生產批號是2014年9月7日，距今已過期9年！且大部分肉鬆口味的月餅都是這一批次。

不但如此，客戶還反映，除了發現月餅過期9年，家人在品嘗後也感覺月餅口感怪異。男子親自品嘗後，亦同樣感到不妥：

基本上不太甜了。生產批號是2023年的月餅，味道就比較新鮮一點，口感比較甜一點。

事後，男子懊悔表示，800盒過期9年且味道奇怪的月餅送客後，明顯會讓客戶對公司產生「看法」，無形中為公司造成了極大負面影響，實在是好心做壞事。

點擊圖片放大
+6
+5

廠商：打錯日期

至於月餅為何過期9年還在銷售，廠商向媒體回應稱，月餅確實是2023年新製作的，包裝上的日期是「打錯了」，實屬一場誤會：

機器一打開就顯示2014年，這個是小失誤，成立公司（冠旗公司）是2016年成立的。

銷售人員還補充，冠旗公司在過往銷售出去的部分月餅，也存在錯印生產日期的現象，有不少消費者都反映過問題。可以確定的是，公司不可能會生產出2014年的月餅。目前，冠旗公司負責人已回收問題月餅，並會與送了800盒相關月餅給客戶的男子協商賠償；同時對工作人員失誤造成的錯誤真誠道歉。

另外，事件也引起了當地市場監管部門注意，將對相關月餅進行品質檢測和更多調查。執法人員表示，雖然產品標註2014年生產，可能並非故意，但同樣屬於標註虛假產品訊息，或受到處罰。

網民難接受：真失誤？

事件曝光後，不少網民議論紛紛，直言事件離譜，讓人難以相信：

點擊圖片放大
+10
+9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】中秋烤肉男大學生誤食1種肉　腹痛狂瀉20次險休克
11:51 2023/09/29
【食用安全】中秋烤肉男大學生誤食1種肉　腹痛狂瀉20次險休克
【食用安全】拆開月餅驚見發霉港女不捨丟棄　網民建議高溫消毒專家警告：小心患癌
18:00 2023/09/26
【食用安全】拆開月餅驚見發霉港女不捨丟棄　網民建議高溫消毒專家警告：小心患癌
【食用安全】日本老牌便當致300人中毒　專家審視2類常見菜式易生細菌超NG
18:30 2023/09/26
【食用安全】日本老牌便當致300人中毒　專家審視2類常見菜式易生細菌超NG

你可能感興趣

【食用安全】中秋烤肉男大學生誤食1種肉　腹痛狂瀉20次險休克
11:51 2023/09/29
【食用安全】中秋烤肉男大學生誤食1種肉　腹痛狂瀉20次險休克
【食用安全】拆開月餅驚見發霉港女不捨丟棄　網民建議高溫消毒專家警告：小心患癌
18:00 2023/09/26
【食用安全】拆開月餅驚見發霉港女不捨丟棄　網民建議高溫消毒專家警告：小心患癌
【食用安全】日本老牌便當致300人中毒　專家審視2類常見菜式易生細菌超NG
18:30 2023/09/26
【食用安全】日本老牌便當致300人中毒　專家審視2類常見菜式易生細菌超NG
食用安全 月餅 健康問題 網絡熱話 中國

最高瀏覽

【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動
【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動
急症室最長等候時間（10月03日 時間08:05）
急症室最長等候時間（10月03日 時間08:05）
鄭少秋長女鄭安儀離世　現任太太官晶華：秋哥心情未平復
鄭少秋長女鄭安儀離世　現任太太官晶華：秋哥心情未平復