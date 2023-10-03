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【杭州亞運】破港績首奪亞運跳遠銅牌　俞雅欣畢業於德望中大曾一年8破香港紀錄

尖子教室 10:22 2023/10/03

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俞雅欣首奪亞運跳遠銅牌。

香港田徑選手俞雅欣昨晚（2日）在杭州亞運女子跳遠決賽，以打破香港紀錄的6米50喜奪銅牌，是港隊今屆首面田徑獎牌，更為港隊在亞運田項取得零的突破。俞雅欣畢業於傳統直資女校德望學校，其後入讀香港中文大學，修讀食物及營養科學。

25歲的俞雅欣在昨晚表現大勇，首跳跳出6米21，第二跳更交出6米50佳績，打破自己去年6月所造的香港紀錄，最終勇奪銅牌。香港過去3次獲得亞運田徑獎項，均來自徑項，因此今次俞雅欣踏上頒獎台，成功為田項作出零的突破。

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畢業於傳統女校

俞雅欣在2016年畢業於德望學校後，才從短跑改攻跳遠，她過往受訪時曾憶述，還未畢業前她每星期有5日要訓練短跑，另加1日練跳遠，跟著中學體育及田徑隊導師訓練，不斷改善技術。

她認為，短跑壓力很大，因為絕大部分都是一槍定生死，但跳遠卻有3跳，即使偶然失手都有補救機會，而她在短短數年間成績突飛猛進，不斷有出色的發揮。而俞雅欣入讀中文大學食物及營養科學系後，除了應付上堂、功課和溫習，亦要每日花4小時練習。

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讀中大轉全職運動員

直至2019年，就讀大三的她轉為全職運動員，每周規定至少訓練25小時，專注改善跳遠技術，該年一年內更8度打破香港紀錄，大學則延遲至2022年畢業，她畢業時曾在IG感激父母對她的支持。

德望學校是香港傳統直資女名校之一，位於九龍扎山道，幼稚園部、小學部及中學部在同一校舍。德望中學以英語為主要教學語言，學生在公開試成績優異，過去曾出過2名DSE狀元，而且學校投放不少資源培育體育人才，當中更有部分精英選手成為全職運動員，為香港爭取好成績。德望2024/25學年學費，中一至中三每年3.5萬元、中四至中六每年4.5萬元，學費有待教育局批核。

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責任編輯：王明芳

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