【新手媽媽】新手媽媽餵哺母乳指南 8招紓緩乳管阻塞減輕石頭胸

不少媽媽在懷孕期間，已有母乳餵哺的構想，然而不是每個媽媽在餵哺過程都能如此順利。今次不妨先了解母乳餵哺的好處、常見兩大問題，以及《衛生署》製作了母乳餵哺小貼士，分享預防乳汁阻塞，讓媽媽在餵奶路上暢通無阻。

母乳是寶寶的最佳食物，吃母乳多一天，為寶寶和媽媽的健康帶來的好處就會多一些。根據世界衛生組織建議，寶寶出生頭6個月應全母乳餵哺，到約6個月大，應逐漸添加固體食物滿足寶寶的營養需要，並繼續餵哺母乳至2歲或以上。

母乳餵哺為寶寶帶來不少好處，作為全天然的母乳，營養豐富，成分更會隨著寶寶不同生長階段的需要而自動調節。而母乳含有多種酵素，幫助消化和吸收營養，亦有助腦部、視力及其他器官發育。再者，母乳含有多種抗體、活細胞等，能增強免疫力，減低嬰兒猝死症的風險。

在餵哺時，媽媽與寶寶親密地接觸和交流，有助鞏固親子關係，令寶寶心理更健康。寶寶從母乳中嚐到媽媽進食不同食物的味道，有助他日後較容易接受新的固體食物。寶寶從乳房吸吮母乳，過程由他主導，母乳分量按食量調節，寶寶不會過量進食，減低日後過胖的機會。餵哺母乳更能節省家庭開支及社會資源，有助環保。

同時，母乳餵哺對媽媽亦有相當多的好處，在餵哺過程中，有助子宮收縮，減低產後出血及貧血的風險。媽媽在製造母乳過程，有助燃燒脂肪，消減懷孕時增加的體重。而長期授乳減低患上卵巢癌和乳癌的風險。對於剛生產完、體力消耗的媽媽來說，餵哺母乳簡單方便，只須媽媽在傍就能隨時隨地餵哺。

不少媽媽對母乳餵哺常見疑問，當中包括媽媽帶乙型肝炎病毒，可否餵哺母乳？根據衛生署指引，帶乙型肝炎病毒的媽媽是可以餵哺母乳，在寶寶出生後盡快給他接種乙型肝炎免疫球蛋白和乙型肝炎疫苗，並在寶寶一個月和六個月大時，再次給他接種乙型肝炎疫苗，預防他受感染。這樣媽媽餵哺母乳，毋須擔心病毒從乳汁傳給寶寶。

至於寶寶有黃疸，應否繼續吃母乳？衛生署認為，有黃疸的寶寶應繼續吃母乳。新生嬰兒黃疸，是在嬰兒出生後一個月內皮膚及眼白發黃的現象，主要是由於血液中的膽紅素過高所致，多屬生理性並會在一至兩星期內自然消退。膽紅素經肝臟處理後，會隨着大便排出體外，而母乳具有輕瀉作用，有助排出胎糞，只要寶寶吃得足夠，反而有助減退新生嬰兒黃疸。

如果寶寶因有黃疸需要接受「照燈」治療，媽媽應該繼續以全母乳餵哺。雖然部分吃母乳的寶寶可能會持續有輕微黃疸，但只要他吃奶和生長狀況良好，黃疸會漸漸減退，不會影響健康。如有疑問，可請教醫護人員。

在餵哺時，媽媽面對最大問題就是乳管阻塞，衛生署提供母乳餵哺小貼士，大多數媽媽患上乳腺炎是因為乳管阻塞而引起。當乳房部分的乳汁未能有效地排出，以致輸乳管被黏稠的乳汁塞着時，便會發生〝乳管阻塞〞。媽媽會感覺到乳房有粒狀物或硬塊，卻不一定會感到痛楚。乳管阻塞若能盡早處理，可避免發展為乳腺炎。因此，繼續餵哺母乳讓乳汁流通，是治療乳管阻塞的重要方法。

醫生亦會按個別情況，處方藥物如止痛藥或抗生素等。如有需要，醫生會轉介媽媽作進一步的檢查（例如超聲波掃描）和治療。當授乳媽媽如遇到母乳餵哺的問題或困難，例如乳頭疼痛、乳管阻塞或乳腺炎等情況，應盡快向醫護人員，包括母嬰健康院、兒科醫生或家庭醫生尋求協助。

衛生署提供幫助乳汁流通，改善阻塞的小貼士，建議媽媽在面對乳管阻塞時，應繼續讓寶寶吸吮乳房，確保寶寶正確吸吮乳房，有需要時可向母嬰健康院或其他醫護人員尋求指導。在餵哺的過程中，以媽媽和寶寶感到舒服的姿勢為最大原則，嘗試不同的餵哺姿勢，如欖球式或側卧式，並且減少奶瓶餵哺的次數和分量，以增加寶寶吮吸的意欲並增加直接餵哺母乳的次數。

若全以奶瓶餵哺寶寶，媽媽每次泵奶的時間，相隔不要超過四小時。在餵哺或泵奶前，媽媽可透過與寶寶肌膚接觸，把寶寶伏在媽媽胸前，中間沒有任何衣物阻隔，藉以刺激噴奶反射，幫助乳汁排出。媽媽亦可在餵哺前，輕柔按摩乳房，但千萬不要太大力，否則會增加腫脹；或採用暖敷乳房，緊記要少於三分鐘，太久和太熱反會增加腫脹。

幫助乳汁流通，改善阻塞的小貼士︰

1.乳管阻塞，應繼續讓寶寶吸吮乳房

2.確保寶寶正確吸吮乳房

3.有需要時可向母嬰健康院或其他醫護人員尋求指導

4.以舒服的姿勢餵哺，嘗試不同的餵哺姿勢，如欖球式或側卧式

5.減少奶瓶餵哺的次數和分量

6.若全奶瓶餵哺，泵奶時間每次相隔不要超過四小時

7.與寶寶肌膚接觸，把寶寶伏在媽媽胸前，中間沒有任何衣物阻隔

8.輕柔按摩乳房

9.暖敷乳房，緊記要少於三分鐘

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責任編輯︰羅嘉欣