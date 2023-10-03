  • 30°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 10:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夜繽紛】李家超指香港夜繽紛將持續至明年初　回應港大校政爭議：應按既定程序公正處理

社會 10:07 2023/10/03

分享：

分享：

熱門 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

行政長官李家超。（曾耀輝攝）

行政長官李家超今日（3日）出席行會前見記者。他表示，國慶煙花匯演吸引逾43萬人到場觀賞，康文署轄下17間博物館有6.3萬人次入場參觀，「半價睇好戲」活動吸引15.4萬人入戲院看電影。

此外，香港夜繽紛多個項目登場，包括大坑舞火龍、夜市、綵燈會等，當中很多檔主表示生意超出預期，有商場亦表示生意上升2、3成。李家超稱，香港夜繽紛活動會持續到明年初。

港大近日出現校政風波，消息指校長張翔涉及多項管理不當投訴。李家超表示，在現有制度，大學自行管理內部事務，由校務委員會及校長各司其職負責，任何投訴或事項應按應有的程序公平公正處理。他相信大學有能力處理內部事務。他續指，政府重視大學管理，相信大學亦明白公眾對大學管理有期望，應符合公眾的預期，處理任何事項必須按既定程序及原則。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【杭州亞運】港隊俞雅欣女子跳遠破港績奪銅牌　取田徑今屆首面獎牌
21:33 2023/10/02
【杭州亞運】港隊俞雅欣女子跳遠破港績奪銅牌　取田徑今屆首面獎牌
【颱風小犬】天文台列出3大可能路徑　如避過台灣或令香港天氣顯著轉壞
21:31 2023/10/02
【颱風小犬】天文台列出3大可能路徑　如避過台灣或令香港天氣顯著轉壞
【港大校委會】認向校委會發律師信促押後特別會議　張翔深夜聲明斥有造謠者嚴重誹謗
今日 00:37
【港大校委會】認向校委會發律師信促押後特別會議　張翔深夜聲明斥有造謠者嚴重誹謗
【珍惜生命】大角咀25歲女子墮樓　男友揭發送院搶救
今日 09:09
【珍惜生命】大角咀25歲女子墮樓　男友揭發送院搶救

你可能感興趣

【杭州亞運】港隊俞雅欣女子跳遠破港績奪銅牌　取田徑今屆首面獎牌
21:33 2023/10/02
【杭州亞運】港隊俞雅欣女子跳遠破港績奪銅牌　取田徑今屆首面獎牌
【颱風小犬】天文台列出3大可能路徑　如避過台灣或令香港天氣顯著轉壞
21:31 2023/10/02
【颱風小犬】天文台列出3大可能路徑　如避過台灣或令香港天氣顯著轉壞
【港大校委會】認向校委會發律師信促押後特別會議　張翔深夜聲明斥有造謠者嚴重誹謗
今日 00:37
【港大校委會】認向校委會發律師信促押後特別會議　張翔深夜聲明斥有造謠者嚴重誹謗
社會矛盾 電影院 香港夜繽紛 張翔 行政 香港 大坑 李家超 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動
【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動
急症室最長等候時間（10月03日 時間08:05）
急症室最長等候時間（10月03日 時間08:05）
鄭少秋長女鄭安儀離世　現任太太官晶華：秋哥心情未平復
鄭少秋長女鄭安儀離世　現任太太官晶華：秋哥心情未平復