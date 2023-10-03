【夜繽紛】李家超指香港夜繽紛將持續至明年初　回應港大校政爭議：應按既定程序公正處理

▲ 行政長官李家超。（曾耀輝攝）

行政長官李家超今日（3日）出席行會前見記者。他表示，國慶煙花匯演吸引逾43萬人到場觀賞，康文署轄下17間博物館有6.3萬人次入場參觀，「半價睇好戲」活動吸引15.4萬人入戲院看電影。

此外，香港夜繽紛多個項目登場，包括大坑舞火龍、夜市、綵燈會等，當中很多檔主表示生意超出預期，有商場亦表示生意上升2、3成。李家超稱，香港夜繽紛活動會持續到明年初。

港大近日出現校政風波，消息指校長張翔涉及多項管理不當投訴。李家超表示，在現有制度，大學自行管理內部事務，由校務委員會及校長各司其職負責，任何投訴或事項應按應有的程序公平公正處理。他相信大學有能力處理內部事務。他續指，政府重視大學管理，相信大學亦明白公眾對大學管理有期望，應符合公眾的預期，處理任何事項必須按既定程序及原則。

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記者：黃穎津