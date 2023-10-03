【港大校委會】消息指今特別會議取消　本科生代表促公開調查令事件水落石出

港大校委會原定於今日（3日）召開特別會議，據悉將處理涉及校長張翔的多項投訴，惟張翔深夜發聲明指已委託律師要求校委會押後會議；而最新消息指該特別會議已取消。港大校務委員（本科生代表）戚由康今早亦發新聞稿回應指，接獲構成表面證據的大學內部文件，指控校長張翔涉不當管理大學財產，並支持校委會成立調查委員會作調查；另指會動議要求會方解除保密限制。

據新聞稿，戚由康指，日前包括他在內的校務委員分別收到「吹哨者（whistle-blower）」提供的大學內部文件，指控校長張翔（或校長辦公室）涉嫌不當管理大學財產，並稱有關文件絕對構成《吹哨者程序》第4條所定義的表面證據。他認為校委會必須從速處理有關指控，任由指控散播將對校長本人有失公允，同時損害大學利益，唯有公平、公正、公開的調查才可令事件水落石出。

戚由康已於上周五（29日）去信校委會秘書（教務長）余嘉雯要求校委會主席王沛詩根據《校務委員指引及守則》向公眾交代校委會就事件的決定，並表示支持校委會根據《香港大學條例》的規程及《程序》成立調查委員會；他亦將動議要求校委會解除保密限制，必要時亦會採取進一步行動。

另外，戚由康表示，校長張翔為香港最高學府首長，應為莘莘學子楷模，若事件屬實，其漠視大學典章制度之舉將嚴重損害大學社群的聲譽及利益，亦可能招致刑事及民事法律責任；故稱校委會作為大學最高管治機關，責無旁貸。

本報已向港大查詢校委會特別會議取消原因，尚待回覆。

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責任編輯：梁凱婷