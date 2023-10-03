【女團After Class】傳Yumi外國升學After Class將解散？　Windy透露聲夢四小花有新搞作

▲ 詹天文（Windy）預告After Class將有新搞作。

憑TVB節目《聲夢傳奇》彈起的「聲夢四小花」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成女團After Class，不過四小花於今年尚未推出團歌，加上四人甚少同場，令粉絲擔心After Class已經名存實亡及面臨解散。

不過，Windy昨天（2日）受訪時大派定心丸，預告After Class將合體推出新團歌，女團解散之說不攻自破。

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懷念After Class齊開工

Windy昨天出席活動時接受傳媒訪問，她坦言近來都很少跟Gigi、Chantel和Yumi見面，並懷念四人一同出席活動的日子。

現時Gigi除了讀書外，不時會北上開工；Chantel則正於紐西蘭私立名校上學；外界有傳Yumi計劃赴外國升學且傳出After Class會解散的消息。

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Windy派定心丸

不過Windy叫大家不用擔心，且預告After Class將於年底前推出新團歌，粉絲們大可放心。

至於目前正準備應考DSE的Windy未有前往外國升學的打算，暫時仍然會以香港作為其首選。

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