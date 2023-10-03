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【颱風消息】強颱風小犬明午進入本港800公里　天文台明晚掛一號波

社會 12:02 2023/10/03

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強颱風小犬移向台灣繼續增強，本周後期廣東沿岸有驟雨風勢較大。（資料圖片）

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣。按照現時預測路徑，熱帶氣旋小犬會在明日（4日）下午進入本港800公里範圍，天文台會在明晚發出一號戒備信號。預料小犬會移近廣東東部沿岸，隨後可能沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，並受東北季候風影響逐漸減弱，但小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度及與珠江口距離。若其減弱速度較慢，並較接近珠江口一帶，該區星期五（6日）及週末期間風勢頗大，亦有狂風驟雨。

在上午10時，強颱風小犬集結在高雄之東南偏東約540公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶並繼續增強。

（天文台截圖）

天文台指，高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。同時，熱帶氣旋小犬會移向台灣南部一帶並繼續增強，隨後可能進入南海東北部，本周後期廣東沿岸有驟雨及風勢較大。此外，預料一股東北季候風亦會在本周後期抵達華南。受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數，有可能沿廣東沿岸海域移動並減弱。

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今日（3日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。下午酷熱，局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏東風。天文台展望，未來一兩日大致天晴及持續酷熱，但局部地區有驟雨。星期三最高氣溫達35度。本周後期天氣漸轉不穩定。

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記者：黃穎津

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