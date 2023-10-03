【心臟衰竭】10.1長假連續4天外遊　女子胸悶氣喘揭過勞誘發心臟衰竭【附12大過勞徵兆】

▲ 10.1長假連續4天外遊，女子出現胸悶氣喘，求醫揭過勞誘發心臟衰竭。

不少人趁中秋和國慶假期出遊，但要小心過度勞累。上星期，内地一名67歲婦人與朋友組團出遊，連續4天早出晚歸，結果出現胸悶、氣喘等症狀，求醫後竟揭發是因過度勞累，誘發心臟衰竭。

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據《新浪熱點》報道，來自湖北武漢的67歲錢女士在一個多星期前，與朋友一起報名旅行團出遊。結果連續4天，錢女士基本每天都是凌晨5點起床，半夜才回到酒店，每天僅休息幾小時。錢女士表示，此次出行的行程非常緊凑，也明顯感到有些吃不消，但她仍咬牙堅持。

直到結束行程回到家後，錢女士開始感到有胸悶、氣喘的症狀，且休息了幾天也無法緩解。9月24日，錢女士前往武漢市第四醫院古田院區就醫。經醫生檢查發現，錢女士的血清BNP異常升高，即心臟功能出現衰竭，且主動脈瓣重度關閉不全。

該院心臟内科醫生廖凡判斷，錢女士可能因過度勞累誘發心臟衰竭。他解釋，過度體力消耗或過量運動是導致心臟病加劇的重要因素，錢女士患有主動脈瓣重度關閉不全，在病程晚期本就可能發生心力衰竭。另外，高強度的旅遊也會導致身體過於疲勞，令病情加重。

經過利尿、擴管、控制心室率等治療，錢女士的病情已好轉，並於9月29日康復出院。醫生提醒，對於患有基礎疾病的老年人，外出旅遊時一定要注意勞逸結合，過於疲勞會加重心臟負荷，誘發心血管疾病。同時，長者要關注心血管健康，定期體檢，及時排查隱患。對於本身有心血管疾病的人，一旦出現胸悶、胸痛、下肢水腫、活動耐受量下降等情況，一定要及時就醫。

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣