【風流少俠】鄭少秋曾認多情似楚留香　坦言虧欠長女：一樣都係咁愛錫佢

▲ 鄭少秋曾直認自己對長女最虧久！

「秋官」鄭少秋的長女鄭安儀（Angelina）早前在美國南加州的寓所內自殺身亡，教會在當地時間9月30日早上為她進行追思彌撒，終年55歲。

秋官共有4名女兒，盧慧茹在1968年為他誕下鄭安儀、前妻沈殿霞（肥姐）所生的鄭欣宜外，和現任太太官晶華育有鄭詠恩、鄭詠曦。

他在2016年曾亮相陳志雲主持的清談節目《志雲飯局》，他在節目中更罕有提到盧慧茹與長女鄭安儀，直認自己對長女最虧久！

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▲ 《志雲飯局》（影片截圖）

秋官年輕時不懂處理感情

在節目中，陳志雲問秋官是否一個多情的人，他回答：「有人話雙魚座係多情，我哋做演員一定要情感豐富。」他更笑指自己是楚留香呢！

有報道指秋官早在17歲時已結婚，他解釋當時沒有正式結婚、只是同居，直認自己年輕時不太懂得處理感情，認為感情事要來就來、要走就走，不感到後悔。

▲ 鄭少秋（經濟日報圖片）

秋官與盧慧茹是在訓練班認識，他提到二人分開的原因：「大家作風、要求唔同，我係事業為重，經常掛住做嘢，但對方係要完全擁有」。

另外，他被傳媒形容為「情場老手」、「欺騙無知少女」，他就覺得感情是你情我願，「感情一定係誠心誠意去做，你唔好抱住壞嘅念頭去做，我覺得無所謂，但緣盡了就散呢個真係好難控制。」

▲ 鄭少秋長女鄭安儀早前於美國自殺身亡。

秋官談官晶華：「都幾權威」

提到何解他與官晶華的婚姻可維持這麼長時間，他稱：「我鍾意呢一類型嘅女仔，較為典型嗰一種女性，但原來唔係，睇上去好似溫柔婉淑，你唔好激嬲佢，一激嬲佢就無咗呢種面口，都幾權威，佢應該有呢個權利去要求。」

他續說：「衰在我形象幾花弗，實在我真係無去夜店、Party，都唔鍾意，有時應酬都有同朋友去舞廳，去到啲人都唔理我，就更加無興趣。」

他補充指官晶華在拍拖時也不是那麼權威，在婚後才有所轉變。

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盡可能支持欣宜

秋官坦言沒有給足夠的愛和呵護予欣宜，只好盡可能支持她。他指自己只是做了金錢上的照顧，在與肥姐離婚後給予欣宜數十萬元，自己當時都感徬徨。

他稱從肥姐及其他人口中得知欣宜很想見他，但當大家見面時又沒有甚麼好說，可能大家之間存有隔膜、未能深入去傾，並認為女兒較可與母親說心事。

當他被問到女兒的生日，對於欣宜還是跟官晶華所生的女兒，他都不太記得清楚。

▲ 秋官、欣宜

秋官認最虧欠長女

在節目中，陳志雲問秋官：「會唔會覺得最虧欠咗係最大嗰個女？」

而秋官直言：「係！我俾得最少。我聽到消息話佢同媽咪都唔係咁好，性格會較為偏激，我唔會怪佢唔見我、唔理我，因為個根源係因為我哋咁樣令佢喺呢個環境下成長，而得到偏激嘅性格，希望佢能夠了解、原諒我哋，我一樣都係咁愛錫佢。」

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