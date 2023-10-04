【DSE】考試期間易焦慮失眠　游泳健將迎戰2024 DSE︰以何詩蓓為奮鬥目標

▲ 游泳健將迎戰2024 DSE，以何詩蓓為奮鬥目標。

今年文憑試（DSE）已結束，來年不少考生開始為自己訂立不同的目標。2024年DSE考生Charlie坦言，在疫情下孤軍作戰，溫習過程非常苦悶，甚至在大考考試前更出現焦慮、失眠等情況。2024年考完DSE後的她希望將來投入體育教育行業，打破大學水運記錄，並能代表香港參加亞運會。

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運動小健將

Charlie自5歲便開始學習游泳，最擅長蛙式。她坦言，自己的理解能力較弱，要做好每一個游泳動作，對她而言並不簡單。Charlie的教練會仔細地跟她一起拆解動作，習泳的過程重複性高，她選擇將習泳的時間延長，將每個動作也練習熟透。雖然她明白沒有戰無不勝的道理，但她會時刻將教練的一句話牢牢記著——「要全力以赴，搏盡無悔」。

人生總會起跌不斷，在成功的路途上，總會有一些絆腳石。Charlie在中二時期的訓練，因為時間不達標，她便屢次重游，這導致她的休息時間被縮短，而且長時間的劇烈運動，身體也出現了不少損傷。她的腦中曾浮現過「放棄」二字，但她心知游泳是她的興趣，亦是唯一可以讓她放鬆與朋友相聚的好法寶，因此她以何詩蓓作為奮鬥目標，更以何詩蓓迎難而上的心態去面對所有困難，藉此訂立了她的人生座右銘：失敗是人生的必經路程，只要不怕失敗，保持自信定能獲取成功，「要對自己有信心，肯定自己，別人才會相信你。」

英文成績逆轉

在學習的路途上，Charlie的英文成績未如理想，就如一塊鉛石掛在她身上，幸好一次在社交網站上看到英文補習老師Spencer的學生進步不斷，青出於藍，於是便報讀他的課程。Spencer並不與一般補習老師一樣，只會於課堂時間回答問題，而會定時傳訊息鼓勵同學，並詢問他們的學習進度。Charlie有不明白的時候，Spencer會以最快、最簡潔、最清晰的方式回答她，而且改文速度快，還會指導她從根源上解決問題，令Charlie的英文進步神速，放下這塊心頭大石。

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