【升中適應】 中一兒子開學3周欠交功課留堂 全職港媽：本擬待兒子升中重返職場

▲ 電視《大師兄》劇照。

新學期開始後，家長們紛紛為子女未來一年做出新的部署和安排。不同年齡階段的孩子需要不同的關注和指導，這讓許多家長感到困惑。他們常常思考的問題，是如何在子女成長的過程中逐漸放手，讓他們獨立發展。所謂獨立，大致是指日常起居生活和學業兩方面。在此，我想和大家分享一個個案。

今年剛升中一的學生Alex是家中獨子，母親一直以來都是家庭主婦，從兒子小學開始就無微不至地照顧他。根據她原先的計劃，待兒子升上中一後便打算出外工作，故期望兒子能夠獨立照顧自己，包括在學業方面。然而，剛開學了3個星期，孩子已經因為沒有交齊功課而被留堂兩次，這讓她非常生氣並責罵了兒子。她希望我能勸導兒子要認真上課，聽老師講解並按時完成功課。

在這樣的情況下，我能理解母親的擔憂和期望。老師能給她兒子的建議離不開專心聽講、做好筆記、好好安排時間，但更重要的是父母與子女的溝通。其實，一下子要讓一向倚賴父母照顧的孩子去獨立並不容易。就算是一個聽話乖巧的孩子，畢竟是剛剛升上中學，很多事情要重新學習、理解；面對新環境、制度和同學，也需要時間去適應。父母有沒有了解他欠交功課的原因？據他的解釋：老師曾說是預習，雖然他已做了，但不知道那是要交的功課才給老師罰。

解決問題的方法，是父母應從旁觀察及協助，了解他們實際遇上的困難，從而引導他們解決問題。若只是重視期望而過分指摘，很容易造成負面的影響，不但破壞了親子關係，也會對子女帶來陰影。一刀切地要求子女獨立是不可行的，因為每個孩子的性格和能力都不同。

父母應從小就慢慢培養子女的自理能力，例如分配適當的家務，建立日常生活習慣，鼓勵孩子策劃和規劃日常活動等，循序漸進地協助他們成長和獨立，才是正確的做法。

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