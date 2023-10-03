【湊孫糾紛】婆婆怒告女兒索5年「湊孫費」　法庭判勝訴獲賠9萬

不少家長因工作關係，將子女交由「四大長老」照顧。內地四川有一位婆婆，長期承擔照顧孫子責任，惟一直付出卻沒有得到回報，於是告上法庭向女兒及女婿索償。近日法院作出裁決，要求女兒及女婿須向婆婆支付8.25萬元人民幣（約8.9萬港元）「湊孫費」。

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被告胡某與丈夫朱某自2018年底至今年7月，一直在成都工作，由於無暇照顧女兒小寶，於是將小寶交予外婆段某照顧，胡某曾承諾每月給母親1,000元人民幣生活費及2,000元人民幣照顧費。

而胡某與母親段某就扶養問題簽訂協議書，而丈夫朱某並不知情。胡某認為母親索價太高，拒絕按照協議向段某支付相關費用，只願每年支付1萬元人民幣。段某有感付出未有得到應有回報，多次催討「湊孫費」無結果後，逐告上法庭，要求女兒及女婿支付2018年至2023年合共19.2元人民幣的「帶孫費」。

最近法庭作出裁決，認為胡某夫妻對孩子有撫養、教育、保護的權利和義務，且能夠通過勞動獲得收入，具備撫養能力，段某對孫子無法定撫養義務。數年來，胡某夫妻怠於履行撫養義務，一直由段某代為履行，故胡某夫妻應向段某支付因日常照顧產生的必要費用。

對於段某要求的19.2萬元人民幣（約20.8萬港元）「湊孫費」，法官認為索價過高，依法判決胡某、朱某向段某支付孩子撫養費8.25萬元人民幣，雙方均不上訴。

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責任編輯︰王明芳