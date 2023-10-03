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【香港小姐】丁子田榮升幸福人妻　意大利浪漫婚照曝光

娛樂 11:42 2023/10/03

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恭喜恭喜！

2018年港姐季軍丁子田於2021年4月在社交平台宣布結婚，當時晒出與未婚夫Paul的親吻照，並展示無名指的鑽戒，以「永遠的室友」和「好朋友」形容未婚夫，未來的路二人將結伴同行。

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幸福人妻

日前丁子田飛到意大利與Paul在佛羅倫斯舉行婚禮，一眾親友在場見證，場面溫馨感人。

丁子田亦在IG Story轉發婚禮的照片，分享正式榮升人妻的喜悅，穿上拖尾婚紗的丁子田，正面款式簡單，但一轉面就大露背，走低調性感。

二人進場時接受眾人祝福，又在婚宴上切四層蛋糕，之後在婚宴上跳舞來個華麗轉身，而丁子田臉上流露幸福的笑容。

能夠遇到對的人是幸福的事，一班網民紛紛送祝福，希望丁子田與老公百頭到老。

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港姐入行客串《開心速遞》

2018年參選《香港小姐》的丁子田，當時為冠軍大熱人選，最終卻只得季軍，當晚身為姑母的TVB綠葉演員丁主惠亦有到場支持。

她曾客串《愛‧回家之開心速遞》奉旨與Terry（李偉健飾）拍拖誕下「鼠B」，為大龍生（羅樂林飾）添福添壽，而仙氣十足的丁子田當時在《開心速遞》出現令觀眾眼前一亮，惟她由於廣東話不流利，最終於2020年離巢TVB，到英國擔任地產顧問。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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