【港大校委會】港大爆校政風波張翔神隱　有學生擔心爭議影響港大認受性

▲ 正午12時許，掛上「HKU1」車牌、疑似接載張翔的黑色平治座駕駛出。（曾耀輝攝）

原定於今日（3日）召開、處理涉及校長張翔多項投訴的港大校委會特別會議已取消，正午時分疑似接載張翔的平治座駕從校長寓所駛出，而直至傍晚，張翔仍一直「神隱」，未有現身回應傳媒，甚至校長辦公室亦不見其蹤影。另有學生認為免招標採購汽車及聘獵頭公司等事件有「私相授受」之嫌，擔心影響學校認受性。

據悉，港大校委會原於今日召開特別會議，處理涉及校長張翔多項管理不當的投訴，惟張翔深夜發聲明指已委託律師要求校委會押後會議，最終該特別會議已取消。消息指，校委會從官方接獲的理由為法定人數不足。

記者早上到位於薄扶林大學道1號的校長寓所外守候，正午12時許，掛上「HKU1」車牌、疑似接載張翔的黑色平治座駕駛出，惟車窗遭到遮蔽，難以看清車內情況；較早之前，亦先後有1輛Tesla電動車駛進寓所，之後空車離開，及1輛的士到場接載1名男子及1名女子離開。直至傍晚時分，張翔仍一直「神隱」，未有現身回應傳媒。

▲ 正午12時許，掛上「HKU1」車牌、疑似接載張翔的黑色平治座駕駛出。（曾耀輝攝）

記者分別於下午約1時及4時到訪港大的校長辦公室，惟未見張翔蹤影，其車位亦一直空置。

▲ 記者分別於下午約1時及4時到訪港大的校長辦公室，未見張翔現身回應。（曾耀輝攝）

對於張翔免招標購入寶馬座駕、聘獵頭公司招募副校長及醫學院院長等爭議，商學院1年級學生朱同學認為，做法上有「私相授受」之嫌，擔心對學校有負面影響並影響學校認受性，希望校方能夠盡快調查清楚、查明真相。

另外，本報已向港大查詢校委會特別會議取消原因，尚待回覆。

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記者：梁凱婷