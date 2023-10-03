【長腿女神】戴祖儀冧嗲前世情人送「包包」　戴父後生有型成網民焦點【多圖】

▲ 原來戴祖儀幽默風趣細胞遺傳自爸爸。

TVB小花、有「長腿女神」之稱的戴祖儀（Joey），與爸爸關係一向要好，相處更似足朋友一樣，不時整蠱對方。近日，她趁住不用開工化身孝順女，陪伴這位前世情人到西貢歎戶外茶，一盡孝女本色。Joey留言寫道：

My holiday date🫶🏻

33度火熱陽光下陪papa thye坐戶外飲熱茶+熱紅豆沙😄 除左係愛，我諗唔到其他原因☺️💓

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【長腿女神】戴祖儀入行兩年想買名錶送爸爸 跟收藏家睇650萬「地通拿」

向來風趣又鬼馬的Joey拍片「整蠱」爸爸，不過原來搞笑細胞是遺傳自爸爸。

她在片中撒嬌地跟爸爸說：「爹哋，我睇中咗個包包。」豈料戴爸爸卻回答：「Go ahead, go buy it...... by yourself！（來吧，你自己去買吧！）」

▲ 戴祖儀與爸爸關係十分要好。（IG圖片）

戴爸爸沒有上當之餘，腦筋急轉彎的幽默頭腦，令不少網民笑爆嘴，Joey續寫道：「佢最後order左個流沙包比我🥰～ i love my Daddy~~~」連吳若希也對戴爸爸的搞笑頭腦：「幾好！我要學習。」

此外，網民亦大讚戴爸爸後生又有型：「你老竇好後生😮😮😮」「Uncle 好型😎👍🏻」、「Papa 好型佬👍🏻👍🏻」

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收藏總值逾百萬

其實戴祖儀（Joey）常被指是富二代，曾在個人YouTube頻道發布影片，與「VINTAGE ROLEX HONG KONG」的會長看名錶。而她指自小對錶的認識也是來自於爸爸，於2020年購入的「ROLEX Day-Date」，炒價約35萬港元，作為送給自己的聖誕禮物。

Joey生活中是熱愛打機的宅女，愛好是買收藏品，並租用兩個放置玩具的Studio。她曾指會把收入的90%用來購入收藏品，10%才用作生活費，所以一直都是靠自己。

她收藏總值逾百萬，而屬醒目女的她除演藝工作外，也有自組公司，及夥拍藝術家開畫展，對藝術及收藏都是非常有要求的人。

▲ 戴祖儀曾買炒價約35萬元的ROLEX Day-Date獎勵自己。（IG圖片）

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棄當律師歌手入行

戴祖儀出生於香港及成長，而其家人為馬來西亞怡保華人。在2016年，她於英國University of Leicester法律系畢業後回港實習，可是一段時間後發覺自己不適合當律師，於是轉當街頭藝人、獨立歌手和網上直播主。

在2018年2月獲當時星夢娛樂時老闆何哲圖賞識，加盟成為旗下歌手正式入行，7月初推出首支派台歌曲《未開始的故事》。

同時，在《2018全球華語金曲獎頒獎典禮》奪得「音樂平台新人獎」，之後獲《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人獎」、《第四十一屆十大中文金曲頒獎禮》「最有前途新人獎」及《新城勁爆頒獎禮2018》「新城勁爆新人」。現時，她還有繼續唱歌，並且會把自彈自唱的影片放上社交平台。

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主持拍劇雙線發展

不過她成功入屋是靠參與電視節目，她先主持《粵講粵㜺鬼》漸已受宅男注意，後來在《後生仔傾吓偈》、《學是學非》憑不時零偶包活潑表現，進一步俘虜粉絲。

另外，在台慶劇集《多功能老婆》演幼稚園教師呂嘉怡再受注目。在2021年，在《刑偵日記》一改形像演沉重角色，演技獲肯定。

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