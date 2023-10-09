【親子教育】父母常將子女互相比較 教育專家：越比較子女越自卑

前天晚上與一位舊同事吃飯，談到了工作和學生時代的回憶。舊同事多次提到一句話：「不招人妒是庸才」。她的人生從求學開始，常常經歷被同學排擠、遭受妒忌和背後被講閒話等遭遇，這種情況一直延續到她的工作生涯。現在她已經成為部門的主管，擁有高位和權力，她認為一般人只懂得妒忌，而不願意從另一個角度去欣賞別人。

我對此也深有體會！很多社會精英，不論是在學習還是工作上，實在都比別人付出更多的努力和決心。然而，嫉妒他們的人往往缺乏對自己行為的反省，更無法欣賞他們所做出的貢獻，反而把精力放在如何批評或貶損他人，卻無法有效地提升自己的價值。

常常教導姨甥仔女和學生，要擁有欣賞別人的心，懂得向別人學習，皆因每個人都有各自不同的長處。即使你在數學方面很優秀，但在英文方面未必能媲美別人；或許你在學業成績上表現出色，但在體育成績可能不如別人。我們不應因為自己在某些方面優越而自滿，以為別人都不及自己。

相反地，更應學會欣賞別人的優點，讚賞他人的長處，並向他們學習。秉持這樣的態度能夠促使我們不斷成長，不斷進步，也會變得更加優秀，這樣的學習與成長環境才是會良性的循環。

此外，有些父母常常拿子女和他人比較，也可能會給子女帶來壓力和自尊心的負面影響。因為在比較時，往往強調了子女的不足之處，讓他們感到自卑或不被接受。相反，若教導他們以欣賞的角度看待別人的成就，更能幫助孩子建立正面情緒和自尊心。懂得欣賞別人的優點，便能從中獲得啟發和激勵。再者，當我們以欣賞和尊重的態度看待他人的成就時，便能更好地與他人建立連結，分享他們的喜悅，從而有助於建立良好的人際關係。

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