【明星收藏】顧紀筠獲邀訂製Hermès手袋　突顯顧老闆VVIP尊貴身份

▲ 顧紀筠獲邀親自打造一個專屬的Hermès手袋。

名人顧紀筠(顧老闆)向來都是Hermès的超級粉絲,她曾透露家中收藏了過百個Hermès手袋,保守估計價值逾千萬港元,非常誇張!

近日顧老闆更獲愛牌邀請,親自打造一個專屬自己的Hermès手袋,她在社交網站上載照片分享這份喜悅,見她站在手袋的配件前,細心研究,並留言謂:「A fun experience that I can manage to create my own Her Bag!(這是一次有趣的經歷,我可以製作自己的 Her Bag!)」又多謝品牌為她安排的一切,完全突顯了她的VVIP尊貴身份!

與此同時,她又多謝好友 Jenny 為她畫的肖像畫,畫中的顧老闆與現實中的她穿上同一套服飾,並手挽Hermès手袋,相當有意思。

其實顧老闆曾於受訪時講過,自己是在一次偶然機會下開始了對Hermès的狂熱,自此就像中毒一樣,有空就到專門店入貨。她的狂熱還燒到去家居佈置,去年聖誕節,她就打造了Hermès聖誕樹,她用過百個Hermès禮物盒包圍住聖誕節,留言表示:「今年聖誕樹的主題是『橙色盒子』!所以家裏及工作室都是同一個主題!這個想法已經有好幾年,終於成事!」品牌經典橙色盒子配上巨型聖誕樹,真的很有氣派!

顧老闆亦毫不吝嗇經常在社交網站分享「收藏品」,當中不乏入門款,她早前曾背上黑色Hermès Mini Evelyne與友人合照,這個款式相比Lindy 或 Picotin,價錢更為相宜,不到三萬港元,如果大家都想擁有一個夢寐以求的Hermès手袋,不妨由Mini Evelyne入手。

