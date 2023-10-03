【明星收藏】顧紀筠獲邀訂製Hermès手袋　突顯顧老闆VVIP尊貴身份

▲ 顧紀筠獲邀親自打造一個專屬的Hermès手袋。

名人顧紀筠（顧老闆）向來都是Hermès的超級粉絲，她曾透露家中收藏了過百個Hermès手袋，保守估計價值逾千萬港元，非常誇張！

近日顧老闆更獲愛牌邀請，親自打造一個專屬自己的Hermès手袋，她在社交網站上載照片分享這份喜悅，見她站在手袋的配件前，細心研究，並留言謂：「A fun experience that I can manage to create my own Her Bag!（這是一次有趣的經歷，我可以製作自己的 Her Bag！）」又多謝品牌為她安排的一切，完全突顯了她的VVIP尊貴身份！

與此同時，她又多謝好友 Jenny 為她畫的肖像畫，畫中的顧老闆與現實中的她穿上同一套服飾，並手挽Hermès手袋，相當有意思。

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其實顧老闆曾於受訪時講過，自己是在一次偶然機會下開始了對Hermès的狂熱，自此就像中毒一樣，有空就到專門店入貨。她的狂熱還燒到去家居佈置，去年聖誕節，她就打造了Hermès聖誕樹，她用過百個Hermès禮物盒包圍住聖誕節，留言表示：「今年聖誕樹的主題是『橙色盒子』！所以家裏及工作室都是同一個主題！這個想法已經有好幾年，終於成事！」品牌經典橙色盒子配上巨型聖誕樹，真的很有氣派！

顧老闆亦毫不吝嗇經常在社交網站分享「收藏品」，當中不乏入門款，她早前曾背上黑色Hermès Mini Evelyne與友人合照，這個款式相比Lindy 或 Picotin，價錢更為相宜，不到三萬港元，如果大家都想擁有一個夢寐以求的Hermès手袋，不妨由Mini Evelyne入手。

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責任編輯：Kiwi Lee