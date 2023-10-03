【食用安全】日本烤肉串名店　祖傳醬汁陶甕60年未洗震驚食客

▲ 日本烤肉串名店祖傳醬汁陶甕60年未洗震驚食客！

不少燒烤名店都號稱有自家祖傳的烤肉醬汁，從未換新，主打濃郁風味吸引食客。日本東京一間以烤肉串聞名的居酒屋，就有一罐超過半世紀沒洗過的祖傳醬汁陶甕，覆滿醬汁結晶的外觀曝光後，震驚全網。

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日本電視節目「news every.」日前介紹一系列東京美食名店，其中就造訪了位於東京麻布十番、以烤肉串聞名的居酒屋「あべちゃん（Abechan）」。節目組一踏入店内，就被一罐裝著祖傳醬汁的陶甕所震驚。

從節目片段可見，陶甕外圍「長出」一團巨大的醬汁結晶，明顯歷經歲月的沉澱，醬汁一層層流淌覆蓋陶甕外圍，直至形成如同異形般的硬塊將其包圍，完全看不出陶甕的原形。而忙著烤肉的老闆站在陶甕旁邊，將一串串肉串放入陶甕内沾滿醬汁，再將美食送到食客面前。而節目組雖然認可烤肉店醬汁悠久的歷史風味，但仍對眼前場景感到難以接受，笑言：

首次上門的客人肯定會被嚇到吧。

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網民熱議：好恐怖

節目播出後，烤肉店的祖傳醬汁陶甕隨即引爆網民議論。有本港網民也在連登討論區發帖討論，直言「恐怖」，更指醬汁甜膩，「一定大把老鼠鍾意」，憂食安風險。但也有人表示，烤肉店的精髓這罐醬汁，不能經常清洗，「洗完就唔好食㗎啦」。

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責任編輯：羅嘉欣