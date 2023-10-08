【公民教育】兩名女童「打尖」衝入地鐵搶位 兒童導師：家長價值觀值得懷疑

姨甥女與她5歲的兒子在地鐵上各自看書，孩子忽然站了起來，停頓了數秒，然後伸出右手作「請」的姿勢，姨甥女疑惑地往前望，前面正站着一位扶着拐杖的女士，原來兒子的意思是讓坐給這位女士。但她因為將要在下一站落車，所以並沒有坐下，不過也表示了謝意。有在旁乘客看到這情景，也跟從孩子的行為，把自己的位置讓給有需要的人。這便是家教和同理心。

孩子在父母及家人的教導下，懂得要有愛心，遇見有需要幫助的人便給予援手；這些行為雖然是舉手之勞，可是現今社會可能連這基本的教養也缺少，有些家長的價值觀也值得我們懷疑。當然，每個人的道德標準和價值觀都會不同。

和大家分享一個例子。同樣在地鐵站裏，我正在排隊等候上車，有位媽媽帶着兩個約七、八歲的女兒站在我身後。列車來了，車門正在打開之際，她們馬上從後衝過我往前。我來不及對她們的不當行為作出反應，已聽到那位媽媽教女兒在車廂裏不要與乘客爭位，要有教養。令我有點錯愕的是，這位媽媽真的懂得教養？她完全無視剛才「打尖」的行為，卻教導女兒不要爭位。問題出在哪裏呢？她的道德標準又是甚麼？

還有在網上看到的另一例子。一對推着嬰兒車的父母要求一位67歲的伯伯把座位讓給他們。伯伯堅拒，因為在旁已經有一個空的位置可讓女士坐下，而男士也有足夠的站立空間和嬰兒車在一起，為甚麼要讓位給那位男士呢？可是，在車上有幾名乘客卻指摘伯伯的行為自私，因而變成互相罵戰。我卻非常贊同伯伯的回應，那男士不能站着嗎？而且他的態度也是一個問題。在旁的人又為何要一位伯伯讓位呢？他們的道德標準又在哪裏？

為了你們的下一代，為了令我們的社會變得更和諧，更有愛心，真心希望學校及政府的公民教育能夠加強。

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