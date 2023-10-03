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【諾貝爾獎】諾貝爾生物醫學獎得主為中大榮譽博士　培育女兒成兩屆奧運冠軍

教育 13:02 2023/10/03

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諾貝爾生物醫學獎得主之一為生物化學Katalin Karikó。（圖片來源︰香港中文大學facebook）

2023年度諾貝爾各個獎項陸續公布結果，而諾貝爾生物醫學獎由美籍匈牙利裔生物化學Katalin Karikó與美國醫學家Drew Weissman奪得，表揚他們在「信使核糖核酸」（mRNA）技術的貢獻。Karikó教授曾獲香港中文大學頒授榮譽博士學位，她的女兒更是兩屆奧運冠軍。

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今年8月，中大向Karikó教授頒授榮譽理學博士學位，當時校方在facebook發文表揚她在開發疫苗及治療人類疾病的貢獻。Karikó教授亦親身來港出席8月4日的中大頒授榮譽博士學位典禮，並接受了《走進中大》訪問。Karikó教授生於1955年，早年於匈牙利塞格德大學（University of Szeged）取得博士學位，其後與丈夫及女兒移居美國，繼續在當地進行研究工作。

研究道路荊棘滿途

校方在帖文指Karikó教授出身寒微、於鐵幕下成長，其研究道路荊棘滿途。她因堅持研究RNA技術 ，曾被四度停職，在實驗室奮鬥了17年。帖文引用Karikó教授的分享︰

面對質疑，我只會專注走好每一步。我們不能控制別人的想法，只能朝著目標勇往直前。

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現年68歲的Karikó教授被譽為「 mRNA疫苗之母」，她在8月來港時表示mRNA疫苗的好處是，當轉變技術的模組，就可以生成出新疫苗。當日後有未知流行病出現，mRNA技術可以快速識別病原體，從倖存下來的人身上血液樣本，識別該人產生的針對病毒某些部分的抗體。然後生成 mRNA，並直接幫助病人。

女兒兩屆奧運奪金牌

Karikó教授的女兒Susan Francia是一位賽艇運動員，在2008及2012兩屆奧運會上勇奪金牌。Susan在IG祝賀媽媽獲諾貝爾生物醫學獎，表示她為媽媽感到非常自豪，讚揚媽媽多年來不斷地努力。她寫道︰

這個獎項是對她（媽媽）一生工作令人難以置信的認可，她以另一種方式定義了成功。

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責任編輯︰王明芳

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