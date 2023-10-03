【食用安全】極品客一枱12人分食1碗芒果冰　老闆感嘆：生意難做

▲ 台灣有極品客一枱12人分食1碗芒果冰。

一碗甜品12人分享，究竟是否過分? 近日網絡上便瘋傳一張照片，指有一行12人的客人，進入台灣一間專吃芒果冰的店舖後，卻僅僅點了一碗價值140元台幣（約34港元）的小碗芒果冰，令該店店東大呼無奈。事件曝光後，瞬即引來熱議，有不少人紛紛直斥客人此舉十分不要臉，更建議店東增設最低消費。

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從流傳的圖片可見，用白色小碗裝載的芒果冰已被吃清光；附近擺放，用作分食的12個黑色小碗及枱面上，則仍留有少量芒果冰殘汁及使用過的廁紙，實有欠衛生。

綜合台灣傳媒報道，涉事店舖位於台南玉井老街，該店的老闆事後接受媒體訪問時，回憶起當日情況時，印象仍然深刻。他指當天那批客人是分批進店的，原本未有為意眾人，直至客人離開，收拾清理枱面時，才看到枱上竟有12個小碗。他指該批客人已打破了過往的「分食紀錄」。

以往最多10人分食1小碗，今天又往上推升；至於1大碗的紀錄，則是15人共吃。

由於玉井有「芒果故鄉」之稱，因此經常吸引不少遊客慕名而來。問及老闆經歷這次事件後，會否於店內增設最低消費? 他則指，做生意就是以和為貴，自己不會計較，亦不會為此設低消，因為要顧及老年顧客。

病毒易經唾液傳播

港大感染及傳染病中心總監何栢良醫生曾指，要預防新型冠狀病毒，需針對它的傳染途徑。而這病毒是一個呼吸道病毒的感染，經飛沬傳播，在病人的尿液和糞便中亦有大量病毒。

何栢良又指曾檢視新冠肺炎患者入院時的病毒量的情況，發現即是如芝麻般細小的口水、鼻涕、水點等份量內已有10萬個病毒，形容「將芝麻斬開十份之一都有一萬個病毒」。

台大醫院消化內科主治醫生李宜家過去便曾表示幽門螺旋桿菌的傳播途徑，主要經口進入，故吃下不潔食物、同枱食飯染指到唾液，以上均有機會傳染，因此家裡一旦有一個人感染，其他家人感染的風險就會高出2倍之多。

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責任編輯：羅嘉欣