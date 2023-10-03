【健康隱患】手痺恐是患癌中風警號　醫生揭3種情況需留神

▲ 台灣有醫生在節目上指出，如有手部麻痺的症狀且伴隨著3種情況，有可能是罹患糖尿病、腦中風甚至癌症。

手部麻痹、觸覺出現異常可能是疾病徵兆！台灣有醫生指出，如果發現自己有手麻症狀，且伴隨著3種情況，有可能是罹患糖尿病、腦中風甚至癌症。因此如果觸覺出現異常，或有「摸東西感覺像戴著手套」之類的情形，便很有可能是身體發出警號，建議最好盡快求醫，確認身體狀況。

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台灣中山醫院家醫科醫生陳欣湄在節目《健康2.0》上分享病例，表示曾有一位患者在看診時，主動向她表示手腳都出現麻痺情形，尤其在觸摸各種東西時都會有「沒碰到」的感覺，彷彿戴上手套及套上了襪子般「隔了一層」，且發麻的位置都集中在肢體末端。她之後為該名患者檢查病歷，結果發現對方罹患糖尿病10年，且血糖水平的控制亦一直不甚理想，甚至連空腹時的血糖指數也達到200至300以上。

到底手麻還可能潛藏哪些健康問題？陳欣湄就在節目提醒，要注意以下3種情況：

手麻伴隨著腳、臉以及半邊身麻木，且身體某側出現無力、麻木，便有可能是腦中風。

手比腳更麻且兩邊對稱，有可能是糖尿病導致周邊血管循環不佳，繼而出現從末端開始的四肢麻木。

手麻伴隨肩膀、腋下內側麻木，有可能是癌症、腫瘤壓迫而導致出現麻感，而腫瘤壓迫到不同的神經，亦會有不同麻痺感。

此外，台灣腦神經內科醫生林志豪亦曾提醒，手麻代表感覺神經訊號異常；只要訊號在大腦、腦幹、脊椎、神經等部位傳送到肢體，例如手部過程中出現異常，就可能出現麻痺感。而治療第一步為「判定位置」，這個步驟通常可透過以診槌敲打，來判定麻痺位置，例如拇指或第二、第三指手麻，對應位置就可能為頸椎第五、第六節。

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責任編輯：羅嘉欣