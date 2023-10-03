【溺水悲劇】3歲兒水上樂園獨自遊玩溺斃　目擊者揭母只顧玩手機疏忽惹禍

▲ 3歲男童在水上樂園溺斃，母被揭只顧玩手機。（iStock圖片，非涉事水上樂園）

帶小朋友玩水必須時刻看管，以免發生憾事。美國德州一名35歲母親，今年中帶3歲兒子去水上樂園遊玩，只顧玩手機，沒有察覺兒子溺水，導致孩子身亡，近日因疏忽兒童被控罪。

據《每日郵報》報道，事發於今年5月13日，來自美國德州的3歲男童安東尼（Anthony Leo Malave），跟媽媽前往當地一個水上樂園遊玩時，在約1.2米深的水池中溺水，失去知覺後死亡。

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事發後，有多達7名目擊者均指控35歲母親潔西卡（Jessica Weaver）疏忽照顧。有人表示，當日母親坐在泳池邊玩了1個多小時手機，不斷聽歌和唱歌，從沒抬頭理會小孩的情況。

另一名目擊者則表示，他看到潔西卡讓男童獨自進入泳池後，她便離開現場，留下男童獨自玩水，直至救生員發生男童溺水，潔西卡在事發5分鐘後才衝到現場。

由於有其中一名目擊者報警，警方在8月30日依疏忽兒童導致傷害罪逮捕潔西卡，案件正在調查中。警方指出，水上樂園最多容納1,460人，當日只有約466人，現場還有救生衣。

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責任編輯：王明芳