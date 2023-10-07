【拆解痛症】100人頭痛9成沒有嚴重疾病 醫生拆解3招擊退「神經痛」

▲ 維持正常作息，以及多做一些運動，有助減輕頭痛。(資料圖片)

前陣子颱風加上黑雨，極端天氣造成的破壞，令香港處處出現災難性的場面，看着這些新聞畫面着實使人非常不開心。作為腦科醫生，在惡劣天氣、橫風橫雨的日子，會遇到甚麼事情需要出動呢？原來除了意外受傷，例如地上濕滑或山泥傾瀉等造成頭部受傷，需要我們處理之外，另一個較常見情況，是天氣、濕度和氣壓變化，有時可能會觸發頭痛。

頭痛又被稱為頭風，成因有千百種，故此面對因為頭痛來求醫的病人，醫生首先要詳細查問症狀及安排進行合適的檢查，以排除其腦內有嚴重疾病的可能，而實際上，100名因為頭痛就診的人，90幾人的大腦結構均健康正常，沒有嚴重疾病。這類頭痛我們會解釋為「神經痛」。

「神經痛」的名稱看似十分專業，其實是一個頗為籠統的說法。因為所有的痛楚都由神經感覺所產生的感受，所以各種痛楚實情都與神經有關，但神經痛並不等於問題涉及中樞神經或某一條神經。

事實上，很多頭痛都源於頭皮受到刺激。覆蓋顱骨的頭皮有很多細胞和神經綫，並可能受大氣壓力和濕度變化刺激而產生反應，繼而令頭皮表面出現痛楚感覺。

這類痛楚的特徵是周期性反覆出現，病人往往會因為工作忙碌、睡眠不足、天氣轉變及女性經期前後而誘發頭痛。幸而這種頭痛的痛楚程度通常都不太劇烈，且較常見於黃昏時間，尤其是放工後覺得痛楚更甚。病人一般只要稍事休息，吃一兩片普通的止痛藥，就可以擊退痛楚，只要頭痛沒有伴隨其他症狀，如暈眩、眼花繚亂、手腳麻痺及行動不穩等，便毋須太過擔心。

如果你經常出現這種神經痛，可以做的是維持正常作息，不要過分操勞及捱夜，以及多做一些運動，此舉不但有助血液循環，更可以促進身體釋放胺多芬，使人放鬆及產生喜悅感覺，都有助減輕痛楚。

這類發生在頭皮的神經痛，還有另一個名稱喚作壓力性頭痛（Tension Headache），不想經常發作就要保持正面思維，維持健康飲食，並且要有足夠休息，便能大大減低發作的機會。

不過，痛症未必一定是如此簡單的良性問題，也可能是嚴重及惡性病患，且留待下回分解。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T