【台灣旅行】Pokémon Center 12月登陸台北　必影巨型啟暴龍打卡位【內附地址】

想去Pokémon Center朝聖，同比卡超打卡、買周邊商品，無需飛到東京，近近地去台灣都可以！全台首間「Pokémon Center TAIPEI」將於12月正式開幕，除了特設巨型打卡位，開幕當日更會推出限定紀念品，Pokémon粉絲記得Mark實日子去掃貨！

最新影片推介：林盛斌專訪

「Pokémon Center TAIPEI」將進駐台北新光三越A11館，店面以大海、島嶼、天空為主題，門口位特設巨型啟暴龍和比卡超向大家招手，打卡一流！

店內除了劃分動畫區發售一系列的官方周邊商品，另有遊戲區匯聚寶可夢集換式卡牌遊戲的訓練家，有得買、有得玩，一同感受Pokémon的魅力。

正式開幕日期、時間及開幕活動細節尚待公布，但官方日常就釋出了Pokémon內、外的裝潢設計相片讓大家止止渴，一起期待「Pokémon Center TAIPEI」正式開幕吧！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

地址：新光三越台北信義新天地A11 3樓（110台北市信義區松壽路11號）

營業時間：11am至9:30pm（星期日至四）、11am至10pm（星期五至六）

＊實際營業時間以新光三越告示為主

記者：吳霆俊