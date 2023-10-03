【北上求醫】港婦深圳照腸胃鏡做手術　住院5日4夜埋單$1萬大讚「無得輸」

▲ 港婦深圳照腸胃鏡做手術，住院5日4夜埋單$1萬大讚「無得輸」。

本港醫療資源緊絀，近來不少港人都考慮北上求醫。早前一名港婦到深圳市人民醫院接受腸胃鏡檢查和手術，住院5日4夜，費用僅約1萬港元，她大讚醫院服務、環境、收費，直言「無得輸」。

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該名港婦在Facebook群組「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」發文，表示在7月10日先到深圳市人民醫院6號大樓的「健康管理中心」預約，即時獲安排於同月20日接受無痛腸胃鏡檢查，費用為1050元（人民幣，下同），並獲處方瀉藥。

檢查當天，事主在丈夫陪同下於早上8時40分到達醫院，需要取籌輪候，而院内有12個房間同時進行內窺鏡檢查，她在上午11時獲安排入房，半小時後便完成檢查。

事主透露，檢查後發現腸內有一粒息肉，需即時割除，要加繳800多元，另有5個胃黏膜組織及腸息肉要化驗，再多繳約1000元，至於報告則在10個工作天後領取，或留意通知。

8月3日，事主再到醫院取報告，醫生表示腸息肉為良性，但胃部有慢性炎症，而抽樣的胃組織有「萎縮」性質，需要注意，並建議她掛號看消化內科。

事主於當日下午見醫生，被告知要服藥兩個月，並安排另約時間接受超聲波檢查，當中藥費為530元，超聲波費用約800元。

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事主完成胃部超聲波檢查後，發現胃內隆起病變為良性，不過醫生仍建議進行手術切除。約一周後，她獲通知安排入院，入住單人房，480元一晚，共住5日4夜，期間丈夫可全程陪同留宿，而每間病房內設有洗手間、淋浴間及晾衣架。

入院翌日，事主便安排接受手術，術前需進行一系列檢查，包括照X光、心電圖、抽血化驗等。她又大讚護士「温柔、有禮貌及熟手」，「插豆仔輸液唔會瘀或痛，即使兩日後，右手背有些腫及不適，我一講，她們即刻轉插我的左手背」。

完成手術後，需等待10個工作天化驗切除的組織。9月21日，事主回到醫院取報告並見醫生，得知結果為良性，繼續服用術後處方的藥物便可，又指復發的機率不高。

事主表示，這次手術及住院費用為9796元，折合港幣約10,653元，登記或預約只需香港身份證。她又對是次體驗感到相當滿意，唯一不滿的便是，「從入院到出院走嗰天，問了超過8次，我份香港醫療claim form可以俾誰填，一個推一個，最後由兩個醫生填及簽」，不過她大讚醫院整體服務：

醫護態度、專業技巧及環境都很滿意，價錢就更是無得輸！

帖文發布後引來熱議，不少網民留言感謝事主分享，又表示「如果在香港公立醫院要排好耐」、「香港無十萬不用出院」、「做手術住咁多日先畀一萬，香港割痔瘡即走都幾萬」。

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責任編輯：羅嘉欣