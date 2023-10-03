【尖子透視】青光眼女生堅毅克服學習困難　大學一級榮譽畢業冀攻讀碩士

▲ 有志者事竟成，6歲確診青光眼的馬來西亞學生林詠芯，憑藉堅韌毅力克服學習困難，最終成功戴上四方帽，考獲心理學系一等榮譽學位。

青光眼是全球導致失明的第二大原因，隨著視力減退、視野逐漸縮小，若沒有妥善治療，最終可能導致失明。一名馬來西亞學生林詠芯，6歲被診斷出患上青光眼，但她沒有因此放棄，更把自己心態調整好，憑藉堅韌毅力克服學習困難，最終成功戴上四方帽，考獲心理學系一等榮譽學位，她希望可以繼續升學攻讀碩士。

最新影片推介：

綜合外媒報道，QUEST國際大學(QIU)是馬來西亞怡保市的私立綜合型大學，日前有逾500名畢業生參加「第七屆畢業典禮」，患有青光眼的林詠芯是其中一位，她更獲得一等榮譽學位，當日與其他畢業生一樣，臉上充滿自信和希望，邁入人生的另一個階段。

對於成功戴上四方帽，考獲心理學系一等榮譽學位，林詠芯在畢業典禮後表示，那是一項本身未曾想過會擁有的成就，她平日讀書需要依靠電子助視器、電子閱讀資料以及閱讀屏幕軟體NVDA等的輔助工具。

相對地，我會比其他同學要花更多時間來學習，尤其是在理解圖形相關或手寫的學習資料。

她強調本身需要調整心態，並和校方、教師及同學們互相配合，他們也很願意幫助她克服學習上的困難。

與此同時，她不忘感謝QUEST大學的老師和朋友，在學習上給予她很大的幫助，例如校方讓她以上網的方式進行考試、在考試中使用放大了字形的試卷等，從而減輕她的學習壓力，對於邁入人生的另一個階段，她笑言：

未來她希望能升學，繼續攻讀碩士。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳