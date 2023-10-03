【兒童健康】細仔「肉肉哥」2個月大體型暴脹　網民憂過重唔健康孫慧雪咁回應

▲ 最緊要健康成長！

藝人孫慧雪(雪雪)早前誕下細仔，當時正在佗B的雪雪已經肚大如籮，而細仔出生後亦重達9磅，令在場的醫護都嚇呆！現在細仔已經2個月大，體型亦隨著日子愈來愈大，手手腳腳如「米芝蓮」，所以雪雪都幫仔仔起花名叫「肉肉哥」，有網民就憂心「肉肉哥」過重不健康，但雪雪就直指「醫生話佢冇過肥呀！佢只係喺生長線上係100%。」。

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孫慧雪不時在社交網分享家庭生活，早前細仔滿月時，她透露已經要M碼片，床仔要加大，所有初生的BB用品都已經不適合！而日前孫慧雪就公開一段為「肉肉哥」搧風的影片，原來是細仔臉頰和頸部肉肉太多，造成摺痕積汗潮濕，皮膚泛紅，所以雪雪要翻開仔仔頸部的肉肉，用風扇仔吹。孫慧雪就無奈表示：「肉肉哥的煩惱，頸入面嘅肉肉，有如深不可測嘅萬象深淵～唔夠乾爽就會紅晒㗎啦！」

不少網民在下面留言，表示「太過肥對BB唔係一件好事」、「請勿一次餵食太多，應減少食量，避免小嬰兒負擔過多，體重過重～讓心臟壓力變大！」對此，孫慧雪就回應稱：「醫生話佢冇過肥呀！佢只係喺生長線上係100%。」

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拆解兒童生長指標

本港衞生署及中大有資料供家長了解孩子的身高體重是否符合發展，一般可參考兒童生長曲線的「身高別體重圖表」，它是按兒童的身高來評估體重是否符合比例。依中大的「年齡別體重」（嬰兒），以10個月大男嬰為例，體重線介乎7.5kg至10.5kg，平均為9kg。【詳情按此】。2歲以上兒童亦有按性別、身體去評估的生長曲線圖。

養和醫院兒科專科醫生盧忠啟曾在TOPick專欄提及，兒童發育主要分為三個階段：幼兒期（Infancy）、童年期（Childhood）及青春期（Puberty），成長速度因人而異。「幼兒期」在媽媽懷內便開始，直至約兩歲，生長速度主要受營養影響。父母可以定時記錄子女身高及體重，細心留意小孩的發育進度，如有疑問應及早向醫生查詢，讓醫生提供專業建議，並商討檢查及治療方案。

其實雪雪大仔Riley出世時已經是巨嬰，而當時雪雪佗大仔時，巨肚達43吋，不過現在6歲大的Riley已經變回正常體重，沒有「肥仔樣」，是一個小小美男子。

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責任編輯：王明芳