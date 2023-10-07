【健康資訊】昏迷指數最低3分最高15分 醫生：分數愈低昏迷程度愈高

大家都可能遇過有親友因為腦部問題而住院時，總會聽醫護人員提及昏迷指數。昏迷指數（Glasgow Coma Scale, GCS）是由一名英國醫生發明，是一套用來判斷病人精神和清醒程度的評分機制，最初理念用在腦創的病人，後來則推廣及廣泛應用於所有需要神經監察的病人身上。

GCS分數是綜合3方面的表現而得到，包括眼睛張開自主程度、說話的表達程度和能力，以及手腳自主活動能力。當中眼睛方面的分數由1至4分、說話表達就由1至5分、手腳活動則為1至6分，加起來便是昏迷指數。評分的準則十分清晰及客觀，即使是背景不相同的醫護人員，也能透過這個共通的標準互相溝通。

大家計一計就知道，昏迷指數最低有3分，至最高的15分，分數愈低昏迷程度愈高。一般來說，8分或以下會被視為正處於無法表達的昏迷狀態，9至13分是為半昏迷，即病人並非完全清醒，但手腳或面部仍有反應。14分代表病人可以服從指令，但思維可能仍有混亂。至於15分則為思想正常的完全清醒狀態。

GCS的實際分數當然重要，但指數變化也不能忽視，例如病人入院時是15分，數小時後降至14或13，跌幅看似不多，實際卻是十分重要的指標，提醒醫護人員注意，以及找出跌分是否源於腦內問題惡化，若沒有合理解釋便要進行腦部檢查，以確定是否需要盡開進行治療，因為跌分很多時都與腦內壓力上升有關，必須及早處理以防腦部受到進一步傷害。

為何要用昏迷指數作為監察手段？其中一個主因是頭部傷患可輕可重，但早期難以預測病情或腦壓變化，又不能每半小時為病人做一次腦掃描，故此需要透過神經監察，以昏迷指數追蹤病人的變化。

不過，部分病人未必適合以GCS進行評估。第一類是受酒精和藥物影響的人，他們往往無法給予正常的回應，所以評分會出現偏差。第二類是患有心理或精神問題的病人，很多時都會因病而表現不合作的態度，故此評估結果也會受到影響。有時病人亦可能因為眼睛嚴重腫脹、嘴巴或聲帶受損而影響講話，導致GCS評分的準確性下降。面對這些情況，便需要醫護人員依據專業和經驗，作出適當的判斷了。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T