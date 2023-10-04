ALK肺癌常見年輕非煙民患者 晚期腦轉移風險高 增治療難度  

吸煙是肺癌常見的風險因素之一，但近年越來越多非煙民罹患肺癌，而且這類患者通常較年輕，不乏為女性患者。有臨床腫瘤科專科醫生指出，由「間變性淋巴瘤激酶」（ALK）基因變異所引起的肺癌，不但具有以上特徵，而且他們有較高的腦轉移風險。傳統第一線治療會使用第一代ALK抑制劑，但相關藥物對治療腦轉移患者存局限性，未能突破血腦屏障。醫學界近年研發第三代ALK抑制劑，並證實能夠減緩及預防癌細胞腦轉移的情況，為晚期肺癌患者提供新選擇。

肺癌可分為兩大類：非小細胞肺癌及小細胞肺癌，當中前者較常見，佔本港肺癌個案81.3%。臨床腫瘤科專科醫生兼註冊中醫師蘇子謙指出，早期的肺癌幾乎沒有病徵，由於腫瘤體積較小的時候，不會刺激到氣管；如果患者已經長期咳嗽或出現咳血的情況，其腫瘤體積已達到一定大小。因此，大部分肺癌個案在晚期才發現。



晩期ALK出現腦轉移風險高

▲ 臨床腫瘤科專科醫生兼註冊中醫師蘇子謙指出，早期的肺癌幾乎沒有病徵，大部分肺癌個案在晚期才發現。

更甚是，晚期患者常見會出現器官轉移的情況。蘇醫生指出，有超過一半至七成會出現遠端器官轉移，常見會轉移至骨、腦部、肺附近淋巴，肝臟等。其中腦轉移有機會導致患者出現抽筋、痙攣。如果腫瘤在左腦，便會影響右邊身體能力，猶如中風一樣，大大影響患者生活質素。

不同基因變異可誘發非小細胞肺癌，當中尤以 ALK基因變異有較高的腦轉移風險。蘇醫生指，如果屬於擴散性ALK基因突變肺癌，傳統第一線治療會使用第一代ALK抑制劑。「由於ALK基因變異是推動腫瘤生長，如果有藥物能夠抑制訊號，腫瘤便會凋亡，達至治療效果。」

惟大腦中的血腦屏障，會阻止大多數藥物從血液滲透至大腦，增加藥物治療腦癌的難度。蘇醫生指，以往第一代ALK抑制劑，未能夠有效穿越血腦屏障，「即藥物能夠流向全身，但未能穿越血腦屏障，達到腦部位置。因此，曾經有患者在開展第一代ALK抑制劑的治療後，雖然腫瘤有縮小的情況，但其後亦發現腦部有數粒腫瘤出現。」



39歲男罹肺癌 11年內兩次復發



一名年約50歲男士，大約在11年前確診患有3A期肺癌並有淋巴轉移的情況，經基因檢查發現帶有ALK基因變異。他當時接受了手術治療，惟其後不幸復發，需要接受第一代ALK抑制劑治療。直至數年前，發現腫瘤擴散至腦部，而且體積較大，導致出現抽筋、手腳不協調、神志不清的情況，需要接受電療以縮小腫瘤。近年開始發現腦腫瘤有復發的跡象，故轉用第三代ALK抑制劑，目前情況受控。

蘇醫生指，目前口服標靶藥已經發展至第三代ALK抑制劑，如果使用過多種口服標靶藥後效果不理想，便會考慮為患者進行傳統化療。他續指，針對擴散性ALK基因突變肺癌，腦轉移是已知的風險因素，長遠都需要控制腦部腫瘤的情況，故目前較少會使用第一代ALK抑制劑作為一線治療。他提醒，每名患者的病情各有不同，治療方法亦各有成效及副作用，因此患者應與主診商討最合適的治療。

▲ 蘇子謙醫生提醒，每名患者的病情各有不同，應與主診商討最合適的治療。

此外，本港目前沒有肺癌篩查計劃，但新症個案持續位居榜首。蘇醫生建議，吸煙10年以上、年齡40歲以上的人士可每隔三年進行肺部低劑量電腦掃描；如果家屬近親曾經有基因變異的肺癌病史，亦建議定期檢查。另外，近年不少患者因感染新冠肺炎後，久咳不癒，以為「長新冠」所致，但蘇醫生提醒，此症狀可能與患肺癌先兆有關，建議持續咳嗽超過一個月仍未康復者，應進行低劑量電腦掃描檢查，以排除患癌的可能性。



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