【家品速報】Francfranc x 迪士尼推5大反派家品　必買限定黑魔后掛畫+烏蘇拉椅【內附多圖】

▲ 今個秋冬，Francfranc以迪士尼5大反派角色為靈感，推出「VILLAINS NIGHT by Francfranc」系列家品。

今個Halloween除了「扮鬼扮馬」玩Trick or Treat，不妨搞搞新意思，連房間都打造成惡人谷！Francfranc以迪士尼5大反派角色為靈感，推出「VILLAINS NIGHT by Francfranc」系列家品，於主題顏色、圖案設計上都完美融入了角色元素，散發五種獨特的黑魔法魅力！

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Francfranc以五大迪士尼反派角色：黑魔后梅菲瑟（MALEFICENT）、烏蘇拉（URSULA）、庫伊拉（CRUELLA）、紅心女王（QUEEN OF HEARTS）和邪惡皇后（EVIL QUEEN）為靈感，推出「惡人」系列家品，椅子、咕𠱸、餐具、茶具、收納及化妝盒、室內香薰蠟燭通通都有。

1.咒怨魔綠——黑魔后

講起黑魔后，自然會想起她頭上的一對牛角！身為Halloween裝扮的指標人物之一，今次的反派家品派列也絕對少不了她。黑魔后系列以黑和螢光綠色為主題，印上梅菲瑟剪影的掛畫十分詭秘，而室內香薰蠟燭更是必買產品之一，連玻璃蠟燭蓋都掛上了金色吊墜及流蘇掛飾，十分精緻！

2.神秘幻紫——烏蘇拉

今年《小魚仙》真人版電影上映，戲中飾演烏蘇拉的英國女演員Jessica Alexander掀起一番熱議，因其一身紫裙尤其媚惑，令烏蘇拉人氣急升！今次的烏蘇拉家品系列，當然要以這位深海女巫的標誌色「暗紫」為主題，其中最吸引的莫過於八爪魚造型椅子，椅邊、椅腳更以烏蘇拉最想要，但得不到的珍珠作點綴，別具收藏價值。

3.黑白斑點——庫伊拉

有看電影的觀眾都知道，CRUELLA為斑點癡狂，而她經典的黑白髮型亦盡顯霸氣，玩味十足！今次CRUELLA系列的椅子、咕𠱸、化妝箱通通都是斑點造型，加上毛絨絨的質地，令人不禁回想起CRUELLA為報仇而綁架斑點狗的片段。

4.夢幻緋紅——紅心女王

化身愛麗絲，掉入紅心女王的玫瑰花園吧！紅心女王系列家品充滿少女心，其造型咕𠱸除了印有多朵玫瑰圖案，更有緞布質地的的立體蕾絲邊，相當可愛。不得不提的，是掛上愛心吊墜的金色紅心女王茶匙和蛋糕叉,貴氣十足，而且均為日本製造。

5.萬惡闇黑——邪惡皇后

要數最經典的迪士尼惡女，邪惡皇后必定榜上有名。用作毒殺公主的紅蘋果，今次「神還原」成巨型咕𠱸，打卡一流！這個系列最吸引的，相信是邪惡皇后茶壺和杯碟套碟，以藍紅對比色為基礎，並注入小巧思，將茶壺柄改造成邪惡皇后的金色小皇冠，造工十分精細。

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記者：吳霆俊