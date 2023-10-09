【新手爸媽】準媽媽懷孕期從頭痕癢到腳　 兩招紓緩皮膚痕癢問題

去年結婚、曾獲「最美最理想胸部」獎的日本寫真藝人、今年41歲的手島優，開心地向外宣布她懷孕了，正在期待夫婦二人第一個孩子的來臨。不過，懷孕令手島優煩惱的，是近日她出現周身痕癢的情況，從頭痕癢到腳，搞到晚上眼光光，抓癢抓天光。

記得上周末，在煤氣烹飪中心舉行的「幸福育兒經驗分享」講座中，劉珮琪醫生也解答了一位新手媽媽曾經遇上的相同問題。通常都是妊娠初期出現的身體現象之一。原因是內分泌起了變化，使皮膚乾燥；此外，由於皮膚被撑開拉伸，衣物材料引起的皮膚問題；又或洗澡後塗抹帶香味的body lotion，令皮膚出現過敏。

懷孕到了中後期，有些孕婦會出現發癢的斑點、皮疹。亦即是俗稱的胎毒。但，當孩子出生後兩三個星期，這些痕癢就會漸漸消失。不過，在痕癢期間該如何處理呢？醫生提議洗澡時不要用大熱水。用冰袋或涼爽的濕敷巾放在痕癢部分。讓皮膚常常處於保濕狀態，不妨一天多次，抹上純正的可以保濕滋潤及防曬的椿花油。

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