  • 24°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 02:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新手爸媽】準媽媽懷孕期從頭痕癢到腳　 兩招紓緩皮膚痕癢問題

育兒經 12:40 2023/10/09

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

去年結婚、曾獲「最美最理想胸部」獎的日本寫真藝人、今年41歲的手島優，開心地向外宣布她懷孕了，正在期待夫婦二人第一個孩子的來臨。不過，懷孕令手島優煩惱的，是近日她出現周身痕癢的情況，從頭痕癢到腳，搞到晚上眼光光，抓癢抓天光。

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】單親爸花逾百萬打造粉紅跌打館　每月帶愛女旅行：做人最緊要開心

記得上周末，在煤氣烹飪中心舉行的「幸福育兒經驗分享」講座中，劉珮琪醫生也解答了一位新手媽媽曾經遇上的相同問題。通常都是妊娠初期出現的身體現象之一。原因是內分泌起了變化，使皮膚乾燥；此外，由於皮膚被撑開拉伸，衣物材料引起的皮膚問題；又或洗澡後塗抹帶香味的body lotion，令皮膚出現過敏。

懷孕到了中後期，有些孕婦會出現發癢的斑點、皮疹。亦即是俗稱的胎毒。但，當孩子出生後兩三個星期，這些痕癢就會漸漸消失。不過，在痕癢期間該如何處理呢？醫生提議洗澡時不要用大熱水。用冰袋或涼爽的濕敷巾放在痕癢部分。讓皮膚常常處於保濕狀態，不妨一天多次，抹上純正的可以保濕滋潤及防曬的椿花油。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

 

撰文 : 李韡玲

相關文章

【餅印母女】日本Cosplayer晒母女照　網友驚嘆相似度高似「複製人」
17:47 2023/09/28
【餅印母女】日本Cosplayer晒母女照　網友驚嘆相似度高似「複製人」
【環保行動】交回嬰幼兒奶粉罐到指定地點　可獲贈HKTVmall電子優惠碼【內附連結】
11:44 2023/09/28
【環保行動】交回嬰幼兒奶粉罐到指定地點　可獲贈HKTVmall電子優惠碼【內附連結】
【新手爸媽】岑珈其湊仔搭輕鐵玩扶手當吊環　嘆兒子百厭被網民質疑唔識教
12:13 2023/10/01
【新手爸媽】岑珈其湊仔搭輕鐵玩扶手當吊環　嘆兒子百厭被網民質疑唔識教

你可能感興趣

【餅印母女】日本Cosplayer晒母女照　網友驚嘆相似度高似「複製人」
17:47 2023/09/28
【餅印母女】日本Cosplayer晒母女照　網友驚嘆相似度高似「複製人」
【環保行動】交回嬰幼兒奶粉罐到指定地點　可獲贈HKTVmall電子優惠碼【內附連結】
11:44 2023/09/28
【環保行動】交回嬰幼兒奶粉罐到指定地點　可獲贈HKTVmall電子優惠碼【內附連結】
【新手爸媽】岑珈其湊仔搭輕鐵玩扶手當吊環　嘆兒子百厭被網民質疑唔識教
12:13 2023/10/01
【新手爸媽】岑珈其湊仔搭輕鐵玩扶手當吊環　嘆兒子百厭被網民質疑唔識教
新手爸媽 皮膚痕癢 懷孕 胎毒 保濕

最高瀏覽

【颱風消息】天文台已取消所有風暴警告
【颱風消息】天文台已取消所有風暴警告
「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息
「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息
急症室最長等候時間（10月10日 時間00:05）
急症室最長等候時間（10月10日 時間00:05）