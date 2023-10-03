【夜繽紛】海濱夜市救經濟效果存疑　邵家輝：應聚焦舉行

▲ 中秋國慶長假期間，本地商場人頭湧湧。（曾耀輝攝）

連串「夜繽紛」活動已經開鑼，焦點之一於灣仔海濱舉辦市集活動。可是有地區人士質疑市集活動未必能帶動經濟；立法會議員邵家輝也質疑，如18區也舉辦夜市市集，也未必能達到效果。

灣仔區議會主席黃宏泰稱，倘大時大節於灣仔海濱舉辦市集，讓市民消遣是無可厚非。可是如果依賴海濱市集來帶動經濟，就這疑這並非「好算盤」。他指出，灣仔區議會十多年前曾討論以優閒方式發展灣仔海濱，卻不希望長期見到檔攤設置。他反而認為，旅客來港是希望欣賞維港兩岸夜景，而非到夜市。

立法會議員邵家輝亦於一個電台節目說，夜市或市集應聚焦舉行，假如18區也同時開設，反而未必達到效果。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯稱，中秋國慶長假期間，食肆生意比平時周末增加約兩成，可是熱鬧氣氛卻未及疫情前。徐又說，受惠於國慶煙花帶動，一些「煙花景」食肆訂枱爆滿，而「夜繽紛」活動令商場延長營業，也有助刺激食肆尾輪生意。

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責任編輯：吳卓峰