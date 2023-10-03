【抽脂危機】貪靚人妻做抽脂手術失敗　肚腩慘變「月球坑」老公嫌棄喊離婚

▲ 貪靚做抽脂手術失敗，人妻肚腩慘變「月球坑」，老公嫌棄喊離婚。

整容抽脂皆有風險。日前，内地一名42歲女子於去年7月接受多項整形手術，但手術最終失敗，腹部出現「坑坑洼窪」的現象，其丈夫更因此提出離婚，令她身心受創。

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據《新聞晨報》報道，祖籍吉林的42歲婦人梅伊，去年7月前往湖南長沙一間名為「開福美研醫療美容」門診接受多項整容手術，其中包括腰腹部吸脂修復術與自體脂肪豐胸，但手術效果卻不理想。從梅女士提供的照片中可見，其腹部表面凹凸不平，就像「月球坑」一樣，她表示，

手術做得坑坑洼窪的，腹部的皮和肌肉粘連了，而且他們沒按我的要求將大腿内側的脂肪填充到胸部，做完之後胸部經常會出現疼痛，裡面還有結節。

9月15日，梅伊女士前往南昌市的三甲醫院檢查，X光檢查報告單顯示出多項問題：雙乳增生性改變、雙乳內多發環形高密度結節及斑點狀鈣化；超音波診斷報告單則顯示：雙側乳腺內異常迴聲團，以及雙側腋下未見明顯腫大淋巴結。

梅女士指，術後腹部出現不平整後，她諮詢門診部客服被告知需要恢復期，但之後並未好轉，且因身體變樣，老公更提出要和她離婚，引發家庭矛盾。

後來我身邊的朋友就說醫院應該負責的呀，我才反應過來。

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9月28日，涉事開福美研醫療美容門診行政院長冷女士回應稱，梅女士在門診部還做了雙眼皮、下巴等手術，這些項目都是在同一場手術中所做，為了降低風險，醫生便未按照梅女士要求將其大腿內側的脂肪填充到胸部。不過梅女士強調，其不滿意的地方為腰腹部抽脂修復術，以及自體脂肪豐胸，但冷女士表示，

她不滿意的這兩個手術她之前在別的地方也做過，我們門診部也是給她做修復，任何醫生不會承諾說一次會修復好，如果沒做的話會更嚴重。如果對手術有不滿意的話，我們醫院也會負責任。

對此，梅女士亦承認，她曾於2017年在南昌當地整形機構做過該兩項手術。針對投訴，涉事院方承諾，對於梅女士不滿意的項目可在院内繼續免費修復。惟梅伊女士已對該門診部失去信心，認為他們的技術與信譽都有問題，並要求門診部承擔她去其他醫院的修復費用，以及補償對她造成的傷害。目前，雙方準備透過醫療主管機關進行協商。

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責任編輯：羅嘉欣