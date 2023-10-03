【食物中毒】法國旅行食沙甸魚　男子突失明兼無法講話留院ICU

▲ 法國旅行食沙甸魚， 男子突失明兼無法講話留院ICU。

法國日前發生集體食物中毒事件！一名男旅客上月偕女友在法國度假時，於當地餐廳進食沙甸魚料理後，於短時間內相繼不適，其後證實為肉毒桿菌中毒。女友經治理後，已成功康復出院，惟男子則仍然相當嚴重，目前留醫深切治療部。而由於醫療費用十分龐大，其家人正於網上展開眾籌。

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據眾籌網站資料，美國男子Matt Jackson與女友Kristy Benner於9月初一同到法國度假，期間2人均突然感到身體出現異樣，Matt反應尤其劇烈，而且病情於24小時內急速惡化，不但需要呼吸機支持呼吸，他亦因舌頭麻痺無法說話、吞嚥，同時亦失去視力。

於9月11日醫院終確診2人是肉毒桿菌中毒，病情較輕的Kristy亦需一同留院，二人皆需接受抗毒素治療。Kristy經治理後，目前已成功康復出院，但Matt則因病情嚴重，目前仍然留醫深切治療部。而經當局調查後，懷疑他們之所以中毒，與早前曾光顧食用當地餐廳的沙甸魚料理有關，據了解，有另外8名食客亦因此送院，其中3人情況嚴重。

女友事後接受當地媒體訪問時，認為男友之所以如此嚴重，是因沒有即時得到合適治療；並指男友當初被送院時，由於醫生找不出病因，5天後才讓他接受正確治療，令他的病情變得非常嚴重。

▲ 事主偕女友於上月法國度假。(gofundme圖片)

肉毒桿菌可致命

根據衛生防護中心資料，肉毒中毒是一種由肉毒桿菌產生的神經毒素所引致的罕見但嚴重疾病。肉毒桿菌所產生的孢子耐熱且在環境中廣泛存在。孢子在無氧環境下發芽、生長並產生肉毒桿菌毒素。毒素可阻礙神經功能，繼而引致癱瘓。肉毒桿菌毒素有七種（A – G）類型，當中四種（A、B和E型以及較罕見的F型）能引起人類中毒，而C、D和E型則可以引起其它哺乳動物、鳥類和魚類中毒。

而食源性肉毒中毒多由進食被肉毒桿菌毒素污染之食物所引致，常見來源包括包裝、醃製或發酵不當的食物。中毒病徵包括明顯疲累、虛弱乏力，隨後出現視力模糊、吞嚥困難和言語不清。病者亦有可能出現嘔吐、噁心及腹瀉，症狀可發展至頸部和手臂虛弱無力，呼吸肌肉和下半身肌肉亦有可能受到影響，引致呼吸困難甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣