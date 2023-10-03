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【亞視一姐】薛影儀有機「翻生」？　AMM主席稱公司不是決絕盼對方反省

娛樂 13:20 2023/10/03

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亞視一姐薛影儀被指因遭黃榕帶壞而激怒公司遭雪藏，甚至與經理人林寶玉關係轉差。

其後，亞洲心動娛樂（AMM）發聲明指阿儀行為背棄公司對她的細心栽培和期望，因此決定會無限期暫停為阿儀計畫接下來的工作和投資。

昨日（10月2日）阿儀的經理人林寶玉自家品牌「寶玉堂」舉行開幕儀式，AMM主席賴彩雲亦有現身撐場。

【亞視一姐】薛影儀遭無限期停工　亞視發聲明譴責：背棄公司和經理人對她的栽培

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聲明盼有警剔作用

賴彩雲接受傳媒訪問，指這兩年看到阿儀的變化，又指今年他們投資在其身上，希望可以帶出正面訊息，她也可以很努力學唱歌跳舞，其歌曲面世後，有很多正面的粉絲。

對於今次阿儀的行為，賴主席表示AMM不是要真的永久雪藏阿儀，而是希望她收到一個警剔的效果，並表示今次看見很多粉絲留言叫對方顧及自己的前途。

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希望阿儀會反省

談到公司發聲明是不希望阿儀的言論愈講愈過份，故接下來要看看對方的態度，因為原本阿儀將會有第三首歌，並是主題曲，看她會否反省。

賴主席再表示公司不是很決絕，只是一個流程，希望她可以警剔自己，不要過激，又解釋公司不是要干涉對方交朋友，只是希望她用IG、出活動時候要有交代，意識到自己的責任。

最後她大讚作為經理人的林寶玉很用心照顧阿儀，阿儀一句說話一個動作就知道她的想法，所以希望今次阿儀能夠成長。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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