【升學指南】IB申請入讀美國常春藤大學最低分數　專家提6大建議部署

常春藤聯盟是美國東北部八所著名私立大學的集合體，包括哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、賓夕法尼亞大學、布朗大學、達特茅斯學院和康奈爾大學。這些學校以學術卓越、招生嚴格和悠久歷史聞名。如果你是一名IB學生，並且希望進入常春藤聯盟學校，以下是申請要求和建議：

1. 學術表現：常春藤聯盟學校非常重視學術表現。IB課程的嚴謹性往往受到認可，因此招生官會考慮你的IB文憑分數、各科成績以及所選課程的整體難度。



2. 標準化考試成績：常春藤聯盟學校通常要求申請者提交標準化考試成績，如SAT或ACT。作為IB學生，你可能需要參加額外的學科考試，如SAT學科考試。這些考試成績對申請至關重要，但僅是申請過程的一部分。

各大常春藤聯盟學校收IB分数最低要求參考︰

哈佛大學 42

普林斯頓大學 42

耶魯大學 40

哥倫比亞大學 40

布朗大學 40

賓夕法尼亞大學 38

康奈爾大學 38

達特茅斯學院 37

史丹佛大學 40

杜克大學 40

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3. 課外活動參與：常春藤聯盟學校重視全面發展的申請者，希望看到他們在課外活動中的積極參與和領導能力。這包括參與體育、社團、社區服務、研究項目、實習或其他有突出成就的活動。作為IB學生，你應該突出你在這些活動中的參與度，展示你的多樣化興趣和才華。

4. 申請文書：申請文書是展示個人經歷、目標和願望的機會。常春藤聯盟學校非常關注申請者的獨特觀點、激情和對大學社區的貢獻。作為IB學生，你應該充分利用這個機會，展示你的個性和獨特之處。

5. 推薦信：來自老師、導師或主管的推薦信在申請過程中非常重要。作為IB學生，你應該尋求那些能夠評價你學術能力、工作態度、品德以及在大學中取得成功潛力的老師的推薦信。

6. 面試（如果適用）：部分常春藤聯盟學校可能會要求面試作為申請過程的一部分。這為申請者展示溝通能力、熱情和求知慾提供了機會。作為準備，你應該研究學校的歷史、特點和你所感興趣的領域，並準備相關問題以展示你對該學校的熱情和了解。

總之，作為IB學生申請常春藤聯盟學校，你應該注重學術表現，準備標準化考試，積極參與課外活動，撰寫出色的申請文書，獲得有力的推薦信，並在需要時準備面試。同時，瞭解每所學校的特點和要求，並根據自己的興趣和目標選擇適合的學校。祝你申請成功！

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載

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