【百變Theresa】39歲傅穎真素顏被讚皮膚好　Theresa被指容貌進化撰文反擊

▲ 39歲傅穎真素顏示人！

已入行23年的傅穎（Theresa）近年於內地發展，長居內地的她不時拍片分享日常，早前她上載一條短片教人化妝，傅穎的樣子再度成為網民熱議話題！

片裡的傅穎起床先刷牙洗臉，雖然紋了內眼線和戴大眼con，但是傅穎真素顏教人化妝，39歲的傅穎保養得不俗，皮膚白雪雪，細紋和黑斑也唔覺有，難怪獲網民大讚啦。

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女團上弦樣子富型格

2002年6月，傅穎以女團Cookies成員出道，今年是她入行第21個年頭，多年來傅穎也被質疑「變臉」，被指割雙眼皮和打瘦面針。

傅穎曾分享學生照，只見入行前的她樣子自然清純，鼻樑相對扁塌和眼型較細，但仍算得上是靚女。

2002年入行時，18歲的傅穎樣子清秀，加上一雙鳳眼，讓她於Cookies擁有自我風格，難怪當年成為Cookies的上弦！

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日系顏值巔峰期

及至2005年，四餅女組成的Cookies解散，傅穎開始作單飛發展，此時其樣貌開始「進化」，妝容和髮型均走日系風，留長髮的她戴上當年hit的「大眼仔」，走可愛路線！

2011年8月，傅穎往北京發展，北上發展後的傅穎再度進化，一副瓜子臉加雙眼皮的她被指「膠味」重，妝容也跟不少網紅相似。

近年傅穎樣子愈來愈標緻，去年她分享一段化妝片時，某網民留言：「鼻子山根怎麼看起來怪怪的」，再度惹來「進化」疑雲。

▲ 真係有點認不出是傅穎！（取自instagram）

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撰長文反擊整容傳聞

對於整容傳聞，傅穎發文回覆網民：「統一回覆某些特別留意山根鼻影的朋友：光線是一個很重要的原因，是的我背着光，洗手間光線不足。其次本人山根確實不低，而且化底妝時沒有塗全臉，仔細看視頻的話會發現我塗粉餅時只集中做提亮，完全沒塗鼻影位置，這樣能自然做到修容效果，比較懶的女孩子，不妨試試這個方法，挺省事的。」

她又提及過往的整容新聞：「港媒很喜歡留意關於整容這類的事情，現在已2023年了，網上美妝博主換頭技術再不是甚麽新鮮事了，不像我年輕那時，動不動換個妝容就被諷整容哈。女孩子們要變美，先要了解自己，戒懶動動手學化妝。當然，善良的女孩子自帶光環，我們一起做個可愛又漂亮的女孩子吧。」

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