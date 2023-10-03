【假冒國安】兩警及1退休漢涉冒國安處人員　3人擬不認罪明年10月開審

▲ 案件於區域法院審理。（資料圖片）

兩名警員及1名退休人士涉假冒國安處人員，涉向1名人士訛稱獲廣東省國安處的消息指其涉詐騙及將被調查，以串謀欺詐對方結算兩間內地公司的交易款項，被控串謀欺詐及假冒公職人員兩罪。案件今（3日）於區域法院提堂，辯方表示3名被告擬不認罪，法官將案件押後至2024年10月7日開審，預計審期為9天。

3名被告依次為李雪輝（59歲，退休人士）、鄧栩洋（31歲，報稱公務員）、莊港偉（47歲，報稱公務員），同被控1項串謀欺詐罪；李另被控1項交替控罪，即假冒公職人員罪。

辯方於庭上表示3名被告均擬不認罪，控方則表示本案預料傳召13名控方證人，當中包括8名警員。法官將案押後至2024年10月7日開審，預計審期為9天，屆時將作中文審訊。3名被告續准保釋。

串謀欺詐罪指，3名被告於2022年3月27日至4月1日，在香港一同串謀詐騙張姓人士同交出款項，以結清「深圳南坡浮法玻璃公司」與「中科創新產業投資有限公司」之間的交易，即3人向張虛假地表示他們是香港警務處國家安全處人員，指收到「廣東省國安處」消息指稱張涉詐騙、若香港國安處所收到消息發現屬實，將對張展開調查。

假冒公職人員罪指，李在2022年4月1日，在中環麥當勞道豪華閣某樓層假冒公職人員，即香港警務處國家安全處人員。

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記者：梁錦麟