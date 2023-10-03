【張氏一家】張致恒結紥後湊3子迫地鐵　網民改觀力讚有承擔：好有父愛

▲ 結紥後的張致恒親自湊3個仔搭地鐵，網民紛紛對他改觀，讚揚他肯負責任。

早前第四度做爸爸 ，之後決定進行結紥手術的張致恒（Steven），似乎已立定決心做個好爸爸。日前他被網民影到「一打三」湊著3名兒子搭地鐵，車廂內非常擠迫。網民發文取笑他是「紮咗的男人」，反被其他網民一面倒圍剿，並為Steven抱不平，讚揚他「算係咁」，起碼是一個肯負責任的爸爸。

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38歲的張致恒（Steven）早前再度榮升人父，並在社交平台宣布已做結紥手術，為家庭負上最大責任。他感謝家人和網民支持，並透露老婆雯雯為他誕下第二名兒子時，已經考慮結紮問題，但沒想到自己能力這麼強，會生多兩位小朋友。

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他指現時有4個小朋友已很足夠，不會再追女，因4個小朋友是太太用生命去換回來，他透露雯雯的心臟有問題，也不能在同一位置開刀4次，為了雯雯的身體著想而決定結紮。

Steven身體力行做個負責任的爸爸，日前親自湊3名兒子乘搭港鐵，車廂內非常擠迫。身上孭起1歲多三仔的Steven緊握扶手，另一手扶著坐了大仔和二仔的BB車，他們靜靜看著正播放卡通片的手機。而頭戴鴨舌帽的Steven則低頭看著三仔，一臉慈父。

▲ 張氏一家五口早前被網民影到行書展，當時Steven已經幫手照顧兒子。（網上圖片）

站在他附近的網民拍下這一幕，並把照片上載到facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，發文指他「紮咗的男人」，卻遭網民反斥他騷擾Steven，「放過人啦，我認為好有父愛，完全無問題」、「人哋仲有細路要養，都要俾條生路人哋做回普通人」、「肯帶住個小朋友搭地鐵，好過有啲人地鐵都唔識搭啦」。有人更點出問題，「笑點在哪，無人讓座俾佢？」

大部分網民亦對他改觀，讚揚他有承擔、比雯雯更正面，「多數網民影到他，都是帶孩子和工作，放下身段咩工都做，佢算係咁，起碼知佢有責任心既父親。」、「感覺上佢正面過佢老婆，好過佢成日只識係網上發癲」、「佢肯做野，肯湊小朋友，而家仲肯紮埋，我覺得佢好過同正面過好多人例如佢老婆，希望小朋友可以正常健康生活」。

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責任編輯：王明芳