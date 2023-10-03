【燒毁警車】涉擲汽油彈3男否認縱火罪受審　控方指有被告稱想有人知道仍有人反對政府

▲ 區域法院。（資料圖片）

3男涉於2020年12月在警察體育遊樂會外投擲9枚汽油彈，以致1輛警方貨車中彈燃燒，閉路電視拍下他們乘的士逃至馬鞍山，警方同月拘捕3人，並搜出他們案發時身穿的衣物。3人今（3日）於區域法院否認1項縱火罪，案件開審。控方開案陳詞指，涉案貨車經評估的維修費用逾200萬元，最終報廢。首被告警誡下承認於次被告指使下投擲汽油彈，並指次被告表示想令人知道仍然有人繼續反對政府。

3名被告為徐君浩（25歲，售貨員）、馬富善（24歲，無業）及羅康淳(18歲，男生)，同否認1項縱火罪，案件開審。

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控方開案陳詞指，3名被告於2020年12月1日離開旺角一唐樓後，到達警察體育遊樂會停車場外的行人路，當時徐及馬拿下背囊，馬及羅另穿上黑色上衣，徐投擲4枚燃著的汽油彈，馬則投擲5枚燃著的汽油彈，當中分別擊中圍欄及警方貨車，貨車中彈燃燒。

居於附近的休班警員聽到擊破玻璃的聲音後，發現有3人站於行人路上，2人向停車場內投擲燃點物品以致爆炸，休班警立即報案。

控方指，現場閉路電視及汽車攝錄機拍攝到，3名被告縱火後於大埔道乘坐的士到馬鞍山。經評估後，維修被燒毁的警方貨車費用逾200萬元，涉案貨車損毀程度嚴重，不適合維修，估計汽車報廢價值為1萬元，折舊更換成本為41萬元。

警方調查時在該唐樓檢取電油、玻璃樽及煙頭等物品，其後驗出煙頭上有3人DNA。警方於同月18日拘捕3人，徐於警誡下承認在馬的指使下，於警察體育遊樂會外投擲汽油彈。警方另於馬聲稱居住的賓館房間內搜出馬案發時身穿的米黃色外套，以及在羅的住所房間內搜出羅案發時身穿的灰衣、黑褲及使用的腰包。

徐於警誡錄影會面時指，他與另外兩名被告於案發前一晚曾到該唐樓天台，當時馬曾製造汽油彈，並稱稍後3人將會到警察體育遊樂會投擲汽油彈，馬又表示想令人知道仍然有人繼續反對政府。徐隨後在閉路電視截圖認出3名被告。

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記者：梁錦麟