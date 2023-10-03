  • 30°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 17:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【JPEX風波】莊思敏無損心情澳門夜蒲派福利　以行動一洗JPEX風波嫌疑

娛樂 16:53 2023/10/03

分享：

分享：

熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

莊思敏無損心情澳門夜蒲派福利。

虛擬資產交易平台JPEX事件引來全城關注，多名娛圈中人涉及此風波，包括林作、張智霖、森美等。當中曾拍片介紹JPEX的莊思敏，被網友呼籲「早點回來自首」。

強調是苦主之一的莊思敏，上月21日從馬來西亞返港後，漏夜到灣仔警察總部商罪科協助調查。她表示已交由律師處理，並堅稱調自己無犯法，不用交出旅遊證件，而數天後已到內地佛山工作。

【JPEX風波】莊思敏返港到警署助查後首開腔　堅稱沒犯法毋須交出旅遊證件

無損心情　夜蒲狂歡

JPEX風波無損莊思敏心情，近日她趁住國慶假期到了澳門渡假，心情大靚的她更分享多張低胸靚相派福利。

點擊圖片放大
+8
+7

莊思敏穿上低胸裝大騷豐滿上圍，配搭短裙盡騷修長美腿，在酒店窗檯大擺甫士，非常吸睛。晚上還到了夜店蒲狂歡，未知可有艷遇呢？

難得與朋友離港遊玩，莊思敏似乎玩得十分盡興，蒲至天光才回酒店，睡前再晒靚相與網民保持互動。

離開繼續派福利！（IG圖片）

最新影片推介：林盛斌專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林盛斌經營公司堅守兩大原則　阿Bob視挫折為推動力：下次做得更好

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【JPEX案】肥媽急與JPEX割蓆　不怕被苦主追數尋仇：我叫人返學咋
12:01 2023/09/20
【JPEX案】肥媽急與JPEX割蓆　不怕被苦主追數尋仇：我叫人返學咋
【JPEX風波】莊思敏以獄警look反擊網民　霸氣預告即將回香港
13:56 2023/09/20
【JPEX風波】莊思敏以獄警look反擊網民　霸氣預告即將回香港
【JPEX詐騙案】消息：藝人莊思敏回港正就JPEX案到警察總部　接受商罪科調查
00:16 2023/09/22
【JPEX詐騙案】消息：藝人莊思敏回港正就JPEX案到警察總部　接受商罪科調查
【JPEX風波】莊思敏返港到警署助查後首開腔　堅稱沒犯法毋須交出旅遊證件
10:12 2023/09/22
【JPEX風波】莊思敏返港到警署助查後首開腔　堅稱沒犯法毋須交出旅遊證件
【JPEX風波】莊思敏佛山開工不忘拍片解畫　自認失策：審核得唔夠仔細
14:45 2023/09/28
【JPEX風波】莊思敏佛山開工不忘拍片解畫　自認失策：審核得唔夠仔細
【JPEX騙案】港澳警方聯合行動拘捕4人　凍結2,400萬元資產
15:53 2023/09/29
【JPEX騙案】港澳警方聯合行動拘捕4人　凍結2,400萬元資產

你可能感興趣

【JPEX案】肥媽急與JPEX割蓆　不怕被苦主追數尋仇：我叫人返學咋
12:01 2023/09/20
【JPEX案】肥媽急與JPEX割蓆　不怕被苦主追數尋仇：我叫人返學咋
【JPEX風波】莊思敏以獄警look反擊網民　霸氣預告即將回香港
13:56 2023/09/20
【JPEX風波】莊思敏以獄警look反擊網民　霸氣預告即將回香港
【JPEX詐騙案】消息：藝人莊思敏回港正就JPEX案到警察總部　接受商罪科調查
00:16 2023/09/22
【JPEX詐騙案】消息：藝人莊思敏回港正就JPEX案到警察總部　接受商罪科調查
莊思敏 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 娛樂行業 澳門

最高瀏覽

【颱風消息】強颱風小犬明午進入本港800公里　天文台明晚掛一號波
【颱風消息】強颱風小犬明午進入本港800公里　天文台明晚掛一號波
【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動
【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月03日 時間16:05）