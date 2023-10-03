【JPEX風波】莊思敏無損心情澳門夜蒲派福利　以行動一洗JPEX風波嫌疑

▲ 莊思敏無損心情澳門夜蒲派福利。

虛擬資產交易平台JPEX事件引來全城關注，多名娛圈中人涉及此風波，包括林作、張智霖、森美等。當中曾拍片介紹JPEX的莊思敏，被網友呼籲「早點回來自首」。

強調是苦主之一的莊思敏，上月21日從馬來西亞返港後，漏夜到灣仔警察總部商罪科協助調查。她表示已交由律師處理，並堅稱調自己無犯法，不用交出旅遊證件，而數天後已到內地佛山工作。

【JPEX風波】莊思敏返港到警署助查後首開腔 堅稱沒犯法毋須交出旅遊證件

無損心情 夜蒲狂歡

JPEX風波無損莊思敏心情，近日她趁住國慶假期到了澳門渡假，心情大靚的她更分享多張低胸靚相派福利。

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莊思敏穿上低胸裝大騷豐滿上圍，配搭短裙盡騷修長美腿，在酒店窗檯大擺甫士，非常吸睛。晚上還到了夜店蒲狂歡，未知可有艷遇呢？

難得與朋友離港遊玩，莊思敏似乎玩得十分盡興，蒲至天光才回酒店，睡前再晒靚相與網民保持互動。

▲ 離開繼續派福利！（IG圖片）

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