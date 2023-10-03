【乳癌關注月】68歲陳美齡克服乳癌16年　3大養生秘訣保健康

▲ 陳美齡克服乳癌16年，3大養生秘訣保健康。

現年68歲的知名藝人陳美齡，曾在07年確診乳癌，周一（10月2日）她就在日本東京舉行了克服乳癌大會，與一眾粉絲會面，慶祝抗病成功紀念日。而適逢每年10月是「國際乳癌關注月」，其實以往陳美齡也曾大方分享養生之道，透過飲食、運動、保持情緒健康等3方面維持健康。

最新影片：

陳美齡近日在社交平台，分享自己以往戰勝乳癌的經歷。適逢16年前的10月2日，正是自己接受手術的日子；陳美齡在社交平台上憶述當時情形，指自己在準備做手術的前一天覺得很不安，而當時讀小學五年級的兒子，放學後就來醫院探她，並和她一起吃晚飯。

陳美齡指，兒子吃完飯後就爬上她的病床，向她表示：「媽媽，我們一起看電視吧！」由於兒子已很久沒有和她在床上看電視，突然這樣做，除了令陳美齡有點驚訝，也讓她深深感受到孩子的不安和害怕，使她當下也不禁落淚，並安撫兒子：「沒事呀！別擔心。很簡單的手術」惟兒子聽後只是點頭，默不作聲。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

陳美齡憶述手術成功，自己從麻醉醒來時，看到家人的笑容，真的很高興。對於抗病成功，她亦有感：

能看孩子們長大成人，是天賜的禮物。每天都提醒自己要保持笑容，珍惜每一天。真的感恩，真的幸運。

而在10月2日手術紀念日，她更在東京舉辦了克服乳癌大會，與粉絲們分享吃印度咖哩，晚上再和家人慶祝，並在事後於社交平台以3語拍片，分享大會上的情形，又輔以旁白表示：

已經16年是無cancer…克服了乳癌，我真的覺得生命是很寶貴，好像每日都是我的生日。

3大養生秘訣保健康

其實，陳美齡過往曾接受TOPick訪問，分享自有一套健康生活法則，秘訣是注意飲食及運動，更不會忽略情緒健康。

1. 家居運動「無影繩」

陳美齡曾表示，自己每天也會抽時間做一點運動，雖然曾有學太極、做瑜珈pilates，但最有恒心的運動始終是跳繩。而她跳繩多數是不用繩，只做跳繩動作，便在家也能跳，而且不會跘繩，可以跳得長時間一點，跳2分鐘都有一定運動量，既可消耗卡路里，又可強心。

2. 保持心境開朗

城市人睡眠時間往往不足，陳美齡就曾分享睡多久是因人而異，最重要反而是要睡得好，以及千萬不要給自己太大壓力。演藝行業工作壓力大，陳美齡就經常叫自己看開一點：「就算很不開心都要多些微笑。身心快樂，人才會健康。」她又表示自己的方法是多些感恩。「其實開心的事、幸運的事，通常都比令你煩惱的事多。幫助人都會令自己快樂，所以自己有幾多能力便做幾多。」

3. 戒生冷食物著重煲湯

在飲食方面，陳美齡自認嘴饞，愛吃甜及煎炸食物；但若吃得太多，翌日她便會食多些蔬菜作平衡。而長居日本東京的她，卻不愛吃「生冷嘢」，魚生甚至沙律菜都不吃，最重視是煲湯水。秋冬湯水方面，她最常煲的是防秋燥、滋陰保腎的湯水，如蘋果杏仁豬肉湯、淮山杞子煲雞湯及魷魚乾煲豬肉湯。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣