【香港高鐵】香港高鐵加開江門、茂名等5站　10月推通車5周年優惠

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高鐵香港段在八月暑假期間客運量達近250萬人次，港鐵公司今日（3日）宣佈，高鐵將於下周三（11日）再次提升列車服務，開通新綫連接江門、開平南、陽江、茂名及湛江西5個新站點，每日提供北行及南行各一班列車。

此外，往來香港西九龍站與廣州東站，以及福田站的列車服務亦會由同日起加強。廣州東綫服務將增至每日20班，而南行尾班車開出時間亦會由現時的下午6時45分，延後至晚上8時18分由廣州東開出。而往來深圳的列車班次亦將於同日起由178班增至184班。乘客可於明日（4日）起購買新增班次及站點的車票。

另外，由於貴廣專綫將於10月11日起提速，該專綫覆蓋的9個高鐵長途站點，包括成都東、樂山、宜賓西、貴陽東、重慶西、遵義、昆明南、貴陽北及桂林西將會於同日調整票價。因應今次提速，相關路綫的行程將會縮短約1至1.5小時不等。

港鐵公司常務總監－香港客運服務楊美珍女士表示，新綫將會連接江門、開平一帶的著名僑鄉，與不少香港市民甚至海外僑胞淵源深厚，而江門更是大灣區節點城市，設有國家級高新技術產業開發區及多個青年創新創業基地，無論是探親旅遊、公幹或經商，都能享受新路綫的便利及優勢。

港鐵公司亦將於本月推出高鐵五周年優惠，詳見下表：

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記者：陳梓蔚