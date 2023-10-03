【區議會選舉】倡向參選人提供三會成員聯絡　湯家驊：若妨礙參選權有機會遭司法覆核

▲ 湯家驊指，有意參選的人接觸政府部門，而政府部門交出資料，只是選舉過程程序。(資料圖片)

區議會提名期本月17日開始，有意派員參選的民主黨要求政府公開「三會」成員聯絡方法，選管會未有向有意參選者提供。行會成員兼資深大律師湯家驊指，若做法不便利，妨礙到行使參選權，有機會引致司法覆核，認為政府部門交出資料符合私隱條例可豁免的範圍，政府最低限度應要提供一種聯絡方式。

湯家驊今日在電台節目表示，根據人權法案條例，要尊重每個人的參選權，「若有做法可能不便利，甚至妨礙到行使參選權，都是有機會受司法覆核風險。」他稱，地區服務人士，未必個個認識，若沒比較合理的渠道取得聯絡方式，是說不過去。

民青局局長麥美娟曾說公開三會成員資料或涉私隱問題，湯家驊指，有意參選的人接觸政府部門，而政府部門交出資料，只是選舉過程程序，不算是公開私隱，「《私隱條例》下，服務社會、公民程序都是豁免，不覺得保護私隱權是絕對答案。」他認為，政府最低限度要提供一種聯絡方式，選管會和民政總署，可在參選人要求下，提供「三會」成員的聯絡方法。

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責任編輯：區綽彥