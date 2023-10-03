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【日本核污水】食安中心抽查306個日本進口水產品　全部樣本輻射水平達標

社會 16:07 2023/10/03

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食安中心抽查306個日本進口水產品，全部樣本輻射水平達標。（資料圖片）

因應日本政府單方面決定把福島核電站核污水排放大海，港府禁止日本10都縣的水產、海鹽和海藻食品進口。截至今日（3日）中午，食安中心在過去4日已對306個進口日本「水產及其製品、海藻及海鹽」的食物樣本作輻射水平檢測，未有發現輻射水平超出安全標準。檢測詳情可參閱食安中心「日本進口食品管制措施」專題網頁
　　　
同時，漁農自然護理署（漁護署）已對50個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。香港天文台亦已加強監測本港水域的環境輻射水平。至目前為止，並沒有發現異常情況。

由8月24日起至今，食安中心及漁護署分別檢測了共6,443個日本進口食物樣本，包括3,992個水產及其製品、海藻及海鹽樣本，以及共2,004個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。

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責任編輯：陳麗娜

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