  • 31°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 16:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】調查發現逾半香港專業人士圖離港　人才招聘顧問：情況令人擔憂

社會 16:24 2023/10/03

分享：

分享：

熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

人才招聘顧問公司華德士香港最近進行的一項調查發現，逾半香港專業人士正在考慮或計劃離港。

華德士香港調查訪問107名香港專業人士，涵蓋會計與金融、工程與房地產、金融服務、醫療保健、人力資源、法律與合規、銷售與營銷、供應鏈、物流與採購、科技與轉型等專業範疇。

調查結果發現，15.6%的受訪者表示希望盡快離港，36.7%的人考慮在未來3至5年內離港，意味52.3%受訪專業人士考慮離港。

調查亦顯示，96%計劃出國的專業人士已經為海外工作做好準備，當中六成人在跨國公司尋找職位。

另一方面，在考慮離港的受訪者中，40%已經在申請海外工作； 31%的受訪者透過提升技能、培訓或進修來開始著手計劃。其他受訪者則表示正在尋找內部晉升機會（27%）和轉工（27%）。

華德士香港董事總經理John Mullally指，渴望到海外工作並獲得國際經驗的想法並不新奇，尤其是年輕人。但看到如此大比例的香港專業人士考慮離開香港，是令人擔憂的。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【輸入勞工】運輸業首輪批57%配額　969名司機來港受訓考牌　
23:22 2023/09/25
【輸入勞工】運輸業首輪批57%配額　969名司機來港受訓考牌　
【招聘保母】媽媽急聘保母照顧4孩　要求擁碩士學位無社交帳戶時薪惹議
10:42 2023/09/28
【招聘保母】媽媽急聘保母照顧4孩　要求擁碩士學位無社交帳戶時薪惹議
【另類筍工】政府請通宵更客服主任月薪2萬　做夠一年有約滿酬金
14:28 2023/09/30
【另類筍工】政府請通宵更客服主任月薪2萬　做夠一年有約滿酬金

你可能感興趣

【輸入勞工】運輸業首輪批57%配額　969名司機來港受訓考牌　
23:22 2023/09/25
【輸入勞工】運輸業首輪批57%配額　969名司機來港受訓考牌　
【招聘保母】媽媽急聘保母照顧4孩　要求擁碩士學位無社交帳戶時薪惹議
10:42 2023/09/28
【招聘保母】媽媽急聘保母照顧4孩　要求擁碩士學位無社交帳戶時薪惹議
【另類筍工】政府請通宵更客服主任月薪2萬　做夠一年有約滿酬金
14:28 2023/09/30
【另類筍工】政府請通宵更客服主任月薪2萬　做夠一年有約滿酬金
職位招聘 人工智能 職場文化 人力資源 國際集團 金融

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風消息】強颱風小犬明午進入本港800公里　天文台明晚掛一號波
【颱風消息】強颱風小犬明午進入本港800公里　天文台明晚掛一號波
【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動
【颱風消息】天文台料小犬達超強颱風級　或沿廣東沿岸海域移動
急症室最長等候時間（10月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月03日 時間12:05）