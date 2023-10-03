【搶人才】調查發現逾半香港專業人士圖離港　人才招聘顧問：情況令人擔憂

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人才招聘顧問公司華德士香港最近進行的一項調查發現，逾半香港專業人士正在考慮或計劃離港。

華德士香港調查訪問107名香港專業人士，涵蓋會計與金融、工程與房地產、金融服務、醫療保健、人力資源、法律與合規、銷售與營銷、供應鏈、物流與採購、科技與轉型等專業範疇。

調查結果發現，15.6%的受訪者表示希望盡快離港，36.7%的人考慮在未來3至5年內離港，意味52.3%受訪專業人士考慮離港。

調查亦顯示，96%計劃出國的專業人士已經為海外工作做好準備，當中六成人在跨國公司尋找職位。



另一方面，在考慮離港的受訪者中，40%已經在申請海外工作； 31%的受訪者透過提升技能、培訓或進修來開始著手計劃。其他受訪者則表示正在尋找內部晉升機會（27%）和轉工（27%）。

華德士香港董事總經理John Mullally指，渴望到海外工作並獲得國際經驗的想法並不新奇，尤其是年輕人。但看到如此大比例的香港專業人士考慮離開香港，是令人擔憂的。

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記者：陳梓蔚