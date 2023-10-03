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【照顧者】照顧者資訊網料下月推出　狄志遠質疑高危家庭未必有能力使用網站

政治 16:31 2023/10/03

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勞工及福利局副局長何啟明。(資料圖片)

勞工及福利局副局長何啟明表示，當局委託樹仁大學建立「 照顧者資訊網 」，預期11月推出，提供的資訊包括精神復元人士服務及資源。他又提到，照顧者支援熱綫在過去六日，收到超過一千宗求助，當中僅有28宗，涉及日間或住宿暫託查詢，認為比例不高。

何啟明今日出席立法會福利事務委員會轄下小組委員會。他表示，網站推出後會檢視內容及定期更新，亦會加設照顧者風險評估，稍後會宣傳，鼓勵更多人使用。

立法會社福界議員狄志遠認為，建立「照顧者資訊網」有正面作用，但質疑高危家庭未必有能力使用網站，認為外展服務最重要。何啟明回應指，針對高危照顧者家庭及複雜個案，當局不期望以網站形式幫助高危家庭，而是期望透過專線提供最確切的資訊，網站主要是提供全面資訊。

網站考慮引入人工智能

樹仁大學社會工作學系系主任方富輝表示，日後會考慮引入人工智能，方便使用者搜查資料，包括服務活動資訊、照顧者指南和知識以及服務資訊提供者專區。他們同時與其他大學合作，設計照顧需要及評估工具，目前已去到最後階段，預計明年第一季度在網站增設有關功能。

立法會選委界議員郭玲麗則認為，長者未必處理到網上資訊，可能影響使用情況。又提問網站的人工智能，可否為照顧者先做初步評估，再給予建議。另一名選委界議員江玉歡亦認為，面對高科技，照顧者是否都懂得運用。何啟明則回應指，網頁不會覆蓋所有需要照顧的對象。他強調，會由真人解答較弱照顧者的疑問。

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責任編輯：趙居逸

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