【體育】政府宣布成立全運會統籌辦　由三名首長級人員領導

▲ 文化體育及旅遊局今日宣布，成立全國運動會統籌辦公室。（資料圖片）

文化體育及旅遊局今日宣布，成立全國運動會統籌辦公室，全面推展於二○二五年由粵港澳三地聯合承辦的第十五屆全國運動會（全運會），以及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會的籌劃及執行工作。

當局指，全運會統籌辦由三名首長級人員領導，將與廣東省政府和澳門特別行政區政府各相關部門緊密合作，共同舉辦一個「簡約、安全、精彩」的全運會。



特區政府已於今年5月成立第十五屆全運會香港特區賽區籌備委員會，由行政長官擔任贊助人，政務司司長擔任主席及文體旅局局長擔任秘書長，提供政策指導及監督在香港舉行的賽事的籌備工作。為監督和統籌有關籌備工作，政府將於2023年第四季成立由文體旅局常任秘書長領導的督導委員會及其下設立的多個協調委員會，推展不同範疇的工作，包括競賽、入境、保安、資格認證安排、傳媒、宣傳及社區關係、醫療服務、交通以及運輸安排等。

國務院在2021年8月公布同意第十五屆全運會將於2025年由廣東、香港和澳門承辦，是香港首次參與承辦的全運會。第十二屆殘運會暨第九屆特奧會將於第十五屆全運會結束後舉行，同由三地承辦。

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責任編輯：區綽彥