【香港小姐2023】莊子璇小背心騷蛇腰晒馬甲線　Hilary開學後秘遊大阪【多圖】

▲ 莊子璇小背心大騷青春本錢。

《2023香港小姐競選》三甲港姐當選後是非不絕，莊子璇（Hilary）奪冠後似乎不獲外間認同，又嫌她MK味濃欠貴氣，更有指她靠刷鞋討好工作人員上位，傳出多位佳麗不滿賽果，對她冷嘲熱諷。

不過，一眾港姐上月重聚電視城時，Hilary與郭珮文（Juliana）、潘明璇（Michelle）、王藝淳、鄭思怡開心舉V合照，大晒姊妹情，似乎逐漸融入港姐堆。

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大騷本錢

現年21歲的Hilary正於香港大學攻讀食物及營養科學，開學後仍keep住更新社交平台，保持與網民互動。今日（10月3日）她上載一輯靚相，穿上小背心大騷纖幼蛇腰，馬甲線隱約可見。

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雖然作為港姐冠軍，但Hilary跟大部分少女一樣，以南韓人氣女團BLACKPINK為潮流指標，仿傚女團成員Jennie將Dickies經典874工裝褲，以褲頭反折的穿法著出個性來。

▲ 網民認出背景為大阪環球影城裡的「超級任天堂世界」。（IG圖片）

有眼利網友認得出，Hilary取景拍攝的地方為日本大阪的旅遊區心齋橋。

而日前於中秋節，她亦有晒出一系列近鏡靚相，當時已有網民認出是大阪環球影城裡的「超級任天堂世界」。開學後遊日，未知與誰同行呢？

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